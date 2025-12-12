«Яндекс» обзаведется собственным электротакси

В «Яндексе» планируют создать собственный электромобиль, предназначенный для работы в такси. Батарейная модель получит название Umo 5, уже зарегистрирован соответствующий товарный знак. Минимальная цена составит 2,4 млн рублей.

Согласно международному ранжиру товаров и услуг, «пятерка» проходит по 12-му и 37-му классу, куда как раз включены электромобили и зарядные устройства для них, пишут «Ведомости» со ссылкой на инсайдеров.

Umo 5 станет клоном компактного кроссовера GAC Aion Y Plus, который выпускают в Китае с 2021 года. На отечественном рынке такой паркетник не продается. Не исключено, что производство «пятерки» удастся наладить в следующем году, «Яндекс» уже занимается поиском сборочной площадки. А по данным телеграм-канала «Русский автомобиль etc», новинка встанет на конвейер автозавода «Москвич».

Новоиспеченное отечественное такси «вооружат» 204-сильной установкой и литий-железо-фосфатной батареей емкостью 63 кВт·ч. Запас хода должен составить от 300 до 430 км в зависимости от времени года.