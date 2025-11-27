Надежно или нет: ТОП-5 китайских автомобилей, не ломяющихся даже в такси

Современные китайские автомобили хотя и заняли на российском рынке ведущие позиции, но все еще вызывают опасения у покупателей. Разнообразной информации хватает, однако многие из нас до сих пор не доверяют блестящим оберткам. И правильно делают. А что посоветуют профессионалы, ежедневно сталкивающиеся с проблемой выбора надежного транспортного средства на каждый — буквально — день? Это выяснил портал «АвтоВзгляд», изучив пост руководителя крупного столичного таксопарка.

В Сети можно найти кучу всевозможных рейтингов транспорта из Поднебесной. И судить, насколько они объективны, только покупателю. Наша задача — обеспечить максимальный объем полезной информации. И вот на днях в соцсетях мы наткнулись на пост владельца столичного таксопарка на 500 единиц техники.

Бизнесмен Антон Нетребяк составил собственный рейтинг надежности моделей, каждый день эксплуатируемых в колонне. Он отчасти аргументирует свои выводы. Но мы при этом не беремся судить, насколько беспристрастен предприниматель и, тем более, насколько он бескорыстен.

Но в любом случае подобная информация может быть интересна широкой публике. Ведь в такси автомобили выжимают, что называется, до донышка. А что остается в сухом остатке, может рассказать лишь их настоящий владелец.

Фото: Shatokhina Natalia/globallookpress.com

ТОП-5 по традиции составлен от худшего к лучшему. С последнего места передает нам всем привет компания JAC. А точнее, ее скороспелое детище под брендом «Москвич». Не секрет, что в силу относительно небольшой стоимости «Москвич 3» довольно популярен в «коммунальной» среде.

Основой претензий к модели оказался вариатор, который постоянно ломается. Быть может, из-за этого машина не пользуется популярностью у водителей. «Москвич», он же JAC, никому не нужен — комментирует предприниматель — его фиг сдашь. А чтобы понять, почему эта машина оказалась на последнем месте, назовите хоть один плюс этого авто, вдогонку вопрошает бизнесмен, их просто нет.

Предпоследнее место занимает Chery. Если JAC так и не удалось хлебнуть истинной популярности, то «Чери» много лет занимала первые строчки продаж. Да и сегодня компания на коне. И если в частных руках ее истинные «прелести» удалось распробовать пока не всем, то в такси, цитата, «некоторые люди уже успели посидеть, обанкротиться и закрыться».

Фото: Shatokhina Natalia/globallookpress.com

Что сие означает точно, судить не беремся, но рейтинг в извозе уважаемой компании выглядит уныло «благодаря» слабой электронике, плохой ходовке, а самое главное — слабому вариатору, который может ломаться 3-4 раза за 200 000 км.

Тут, похоже, автор имеет в виду наиболее бюджетные модели марки, поскольку более крупная техника оснащается роботизированными КП. И да, мы помним, что сегодня Chery полностью отказалась от бесступенчатых трансмиссий в пользу «роботов». Это ли не аргумент в пользу мнения таксиста?

Тройку лидеров открывает единоутробный Chery бренд Exeed, в который маркетинговые службы концерна активно вдувают премиальности. Его «робот» в качестве трансмиссии, кстати, значительно облегчает с ним работу. И глава таксопарка не исключает, что благодаря отказу от вариаторов в будущем и Chery удастся реабилитироваться на профессиональном поприще.

Второе место бизнесмен отдал марке Haval. Надежный автомобиль, который, возможно, со временем составит конкуренцию «корейцам». Речь идет о модели F7 (про Jolion в посте ни слова, хотя многие таксисты его отмечают особо). Аргументация следующая: Haval не использует вариаторы. И кроме того, в парке ходят машины, пробежавшие 300, 350 и даже 400 тысяч км. За это время они избежали наиболее затратного капитального ремонта двигателя и трансмиссии.

Фото: аvtovzglyad.ru

И, наконец, на первое место глава таксистского бизнеса поставил Geely. «Какой бы не была красивой машина, самое главное — она должна ехать и не ломаться». Говоря о Geely, разумеется, имеются в виду и белорусские Belgee. Отличные машины, их всех можно поставить в один ряд с работягами Kia и Hyundai. А главное преимущество Geely бизнесмен видит в авто с АКП, хотя и «робот» у них неплохой, признает он. «Знаем модели, прошедшие 300-400 тысяч км без особых поломок».

Можно ли считать подобный рейтинг инструкцией на все случаи жизни, судить, опять же, вам самим. На наш взгляд он слегка однобокий, ведь таксисты практически не рассматривают в качестве одного из основных качеств авто его коррозионную стойкость, ведь их машины «умирают», не дожив до сквозной коррозии.

Кстати, по данным отраслевых аналитиков, к началу текущего года таксопарк страны только на 40-45% состоял из китайских моделей. Наиболее популярны (по мере убывания) бренды Kia, LADA, Hyundai, VW, Skoda, Renault и даже Toyota. И только на восьмом месте стоит наиболее многочисленное семейство китайских таксомоторов Chery. Делаем выводы...