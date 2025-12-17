Намек очевиден: что ждет российских владельцев электромобилей завтра

Электроажиотаж, охвативший сначала американский и европейский, а позже и китайский с российским автомобильные рынки, пошел вертикально вниз: ярко, но быстро сгорела мода на «электрички», оставив после себя некоторую недосказанность. А когда правительства разных стран одно за другим начали отменять льготы — обладателям электрокаров, то последним и вовсе взгрустнулось. Докатилась «мода на отмены» и до наших широт. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Никогда такого не было — и вот опять: счастливые владельцы «зелени», которые еще вчера считали свой электровыбор мудрым решением по отношению к собственным финансам и окружающей среде, с ужасом смотрят каждый выпуск новостей. Потому что драгоценные льготы, которые по факту и были единственной причиной приобрести «электричку», уже не вводят, а только отменяют.

Причем — в товарных количествах. Причем — не только в «загнивающих» странах Западной Европы, но и в непосредственной близости от обители большинства отечественных электромобилей — в Москве. На волне заявлений о завершении дотаций на финансирование заряда в странах Старого Света и снижении «государственной электротяги» в США, отечественные электромобилисты отмахивались: наш вектор развития — Китай!

Когда англичане вводили налог на километры, а китайцы — отменяли госфинансирование сектора электромобилестроения, наши тоже отмахивались, но не так уверено: «Атом» же — наше все, под него придержат льготы и, главное, бесплатную парковку в Первопрестольной. Но тут случилось непоправимое: Батька Лукашенко сохранил все государственные мотивационные программы по электромобилям, кроме одной — парковки! С 1 января 2026-го года «электрички» в Минске начнут стоять на городских улицах за деньги. Удар ниже пояса!

Фото: Aleksey Smyshlyaev/globallookpress.com

Белоруссия — страна нам самая близкая, братская и родственная, а процессы, происходящие на ее просторах — легко и, зачастую, уместно проецируются и на Россию: что белорусу любо — то и нам к столу. Многие — заимствуются, а другие — и вовсе синхронизируются.

Поэтому решения Александра Григорьевича слегка подрезать «электровльницу» в угоду столичному бюджету с легкостью могут запасть в душу, скажем, Сергею Семеновичу. Даже если, как молвят слухи, начальник столичного Дептранса Максим Ликсутов (главный борец за чистоту первопрестольных улиц) отбудет на новую должность. Московская парковка давно уже стала важным источником горфинансирования, так что ужесточение правил и увеличение цен сногсшибательной новостью не становится. Привыкли.

Однако именно «отключение» бесплатной парковки в столице может стать тем самым поворотным моментом, когда разговор об электромобилях в России станет дурным тоном: экономия на стоянке, повторим, является ключевой причиной рассматривать «электричку» к покупке. И это не секрет.

Так что минские изменения с высокой долей вероятности станут серьезным стопором для продаж автомобилей на электричестве, а так же глобально снизят их стоимость на вторичном рынке. Сначала — в Москве, а потом и по всей России. Финансовая грамота заканчивается, начинается суровая российская реальность, в которой не проигрывает только тот, кто раздает.