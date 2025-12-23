Российский бренд «Амберавто» представит в 2026 году две автоновинки

На сегодняшний день продуктовый ряд отечественной марки «Амберавто» калининградского завода «Автотор» включает одну-единственную модель — электрический седан «А5». Но в следующем году гамма расширится: в нее добавят хетчбэк «А3» и кроссовер «А7».

Об этом нашим коллегам из «Российской газеты» рассказали в пресс-службе бренда. Назвали представители компании и ориентировочные сроки начала продаж: обе новинки должны справить свой рыночный дебют в третьем квартале 2026-го — то есть в июле-сентябре. Очевидно, тогда же «Амберавто» раскроет и цены.

«Амберавто А7» — это кроссовер, ориентированный на семейных покупателей, как говорят сами представители марки. Его габариты составят 4640/1870/1685 мм при колесной базе 2770 мм. В основу этой модели ляжет китайский JMEV Yichi 05S от JMC. В Поднебесной у него лишь один электромотор — на 224 л.с. и 210 Нм крутящего момента. Максимальный запас хода достигает 610 км.

Что же до «Амберавто А3», то это — перелицованный хетчбэк JMEV EV3 от того же концерна JMC. Модель относится к сегменту субкомпактных, ее габариты — 3720/1640/1535 мм, а колесная база — 2390 мм. Возможности электромотора, разумеется, тоже более скромные: он развивает до 54 л.с. А проехать на одном заряде можно не более 330 км по китайскому циклу CLTC. «А3», как сказали в пресс-службе — машина для «молодой и прогрессивной аудитории».

Добавим, что имеющийся в модельном ряду «Амберавто А5» предлагается сегодня в России по цене от 3 150 000 рублей с учетом всех возможных скидок. Этот седан располагает силовой установкой на 160 л.с. и батареей емкостью 60,2 кВт*ч. Максимальная дальность хода — 520 км. Разгон до первой сотни — 10,2 секунды.

Калининградский «Амберавто» реализовал в нашей стране уже более тысячи электромобилей. Производятся машины, естественно, на мощностях «Автотора», где «пропишутся» и две новинки, запланированные на будущий год.