«Автотор» презентовал журналистам предсерийные «АмберАвто А3» и «А1»

Журналистам, посетившим калининградский завод «Автотор», показали автомобили, которые уже производятся или пока только готовятся встать на конвейер предприятия. И в их числе, помимо прочих, оказались перспективные модели бренда «АмберАвто» — «А3» и «А1».

«АмберАвто» — это собственный бренд завода «Автотор». Пока он представлен единственной моделью, седаном с индексом «А5», но в дальнейшем калининградцы планируют расширять продуктовый ряд. Так, уже официально подтверждено, что в 2026-м на отечественный рынок выйдут четырехдверный «А7» и компактный хетчбэк «А3». Последний, скрытый маскировочной пленкой, попал в объектив камеры корреспондента портала «АвтоВзгляд».

Увы, рассмотреть детали экстерьера возможным не представлялось, да и никаких новых подробностей об этой модели представители «Автотора» не раскрыли. Ожидается, что рыночная премьера «трешки» состоится в июле-сентябре. Целевая аудитория — молодежь. Длина электромобиля составит 3720 мм, колесная база — 2390 мм. Мощность электромотора — 49 л.с. и 140 Нм, максимальная дальность хода — 320 км. В основе «АмберАвто А3» лежит китайский JMEV EV3.

Рядом с «А3» можно увидеть субкомпактный «А1» — предсерийную версию странного прототипа, презентованного чуть больше двух лет назад. Эту машину разрабатывали совместно с Московским Политехническим институтом, ее особенность — высокий уровень локализации. Использовались компоненты российского производства, в том числе силовая установка и электроника. Изначально предполагалось, что производство «А1» стартует в 2025-м, но, судя по всему, запуск отложили. Новых сроков пока нет.

Напомним, что калининградский завод «Автотор», который прежде штамповал «корейцев» и «баварцев», сегодня производит автомобили ряда китайских марок, а также своих собственных — «АмберАвто» и Eonyx. Любопытно при этом, что «АмберАвто» входит в топ самых популярных «электрических» брендов в России. В прошлом году дилеры реализовали 1126 машин, что в 7,5 раз больше, чем в 2024-м.