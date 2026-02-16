Вопрос цены: будущее «электричек» висит в воздухе, пока они остаются предметом роскоши

«Зеленая» повестка пока никуда не делась и даже не сбавила обороты. Просто производители электромобилей, похоже, начали слушать и слышать тех, кто эти самые электромобили собирается покупать. Угодить рынку можно — необходимо лишь вывести на него более доступные «розеточные» модели. Реально ли это сделать уже в 2026-м и почему в текущей дороговизне «электричек» виноват Илон Маск — в материале портала «АвтоВзгляд».

Гнаться за трендами сегодня как никогда модно. Если все вокруг говорят, что это должно быть у каждого, то мы обычно идем на поводу такой установки. Хорошо, когда в попытке оказаться «как все» ничем не жертвуешь. А вдруг все-таки жертвуешь?

Все преимущества «зеленых» моделей сводятся на нет, когда дело доходит до внесения денег в кассу. Покупать дорогущие электрокары по эфемерным причинам хотят лишь единицы — факт. Кажется, автомобильные бренды, мастодонты и стартапы, готовы менять ситуацию, и уже по ходу 2026 года относительно доступных электрокаров станет заметно больше. У них банально нет другого выбора.

Если обратиться к данным агентства «Автостат», за весь 2025-й в России удалось реализовать мизерные 12,5 тыс. новых электромобилей, что сразу на 30% меньше, чем годом ранее. В нынешних реалиях и ДВС — дорогое удовольствие, однако ценники на «электрички» — это просто не по-божески. И даже пресловутая локализация положение дел совершенно не спасает.

Загвоздка еще в том, что предлагаемые «Москвичом», «Амберавто» и «Эволют» обрусевшие варианты «чайнакаров» в основном являются, по китайским меркам, успевшими повидать виды (хотя справедливости ради стоит сказать, что i-Joy последнего поколения — во всех смыслах новинка), а значит, только по одной этой причине не могут стоить столько, сколько стоят сейчас.

Фото avtovzglyad.ru

Причин, по которым электрические авто — где бы они ни продавались — оказались продуктом исключительно для высокоплатежеспособной аудитории, на самом деле существует несколько. Среди них найдутся как объективные, так и не очень.

Из первых — это то, что кусающаяся стоимость электромобилей на начальном этапе во многом объяснялась баснословными затратами на создание кардинально новой экосистемы. По сути, первые покупатели не просто платили за машину.

Они помогали автопроизводителям финансировать переоборудование фабрик, строительство новых заводов по производству АКБ, переподготовку рабочих и так далее. В 2026-м ключевая часть всей этой масштабной инфраструктуры уже создана.

Из вторых — влияние на процессы Tesla Илона Маска. Да-да, вы не ошиблись. Так вышло, что именно «Теслы» стали своего рода эталоном современного электрокара, и другие игроки этого рынка, желая откусить свой кусок лакомого пирога, в подражательном порыве ударились в премиум по высоким ценам.

Фото Benoit Doppagne/globallookpress.com

Что же в итоге получается: финал недолгой эры «электричек» близок? Понять реальную степень живучести электромобилей как неотъемлемого явления автомира XXI века мы сможем только в момент, когда более доступные модели с батарейкой покажут, достаточно ли одних лишь низких цен, чтобы наконец начать карабкаться вверх в мировых рейтингах автопрдаж.

От «народных» Kia и Toyota до экзотичных Rivian и Lucid — в наступившем году ожидается почти что бум на премьеры сравнительно недорогих электромашин. Если дело окажется совсем не в цене, нас ждет продолжение стагнации электромобильности. Но одно можно сказать точно: полностью отказываться от электрокаров никто не станет. Слишком огромные деньги вложены в платформы для них.