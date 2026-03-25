Из-за риска возгорания Volkswagen отзовет 100 000 электрокаров по всему миру

Масштабная сервисная кампания затронет более 94 тыс. электромобилей Volkswagen по всему миру из-за угрозы возгорания. Отзыв объявил и сам вольфсбургский концерн, и его дочерняя структура Cupra, подконтрольная испанскому подразделению SEAT.

В России много таких «немцев», ввезенных по «серым» каналам

Об этом сообщила газета Frankfurter Rundschau (FR), сославшись на данные Федерального управления автомобильного транспорта ФРГ. Уточняется, что отзывные мероприятия касаются 74 579 автомобилей, которые сошли с конвейера в период с 7 февраля 2022 года по 23 августа 2024 года.

В частности, речь идет о моделях Volkswagen с индексами ID.3 и ID.4, а также ID.5, ID. Buzz и ID. Buzz Cargo. Аналогичные мероприятия запланированы для 19 452 экземпляров Cupra Born.

Если говорить непосредственно о Германии, там придется отправить к сервисменам в районе 28 тыс. автомобилей. Осмотр специалистов должны пройти 22 182 батарейных Volkswagen и 5976 Seat Cupra.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что по просьбе производителей в России отозвали более 475 тыс. автомобилей.