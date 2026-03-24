По просьбе производителей в России отозвали более 475 тыс. автомобилей

В 2025-м Росстандарт согласовал более трех десятков сервисных кампаний, прошедших по инициативе автопроизводителей либо их представителей. В итоге отзыв коснулся 475 тыс. машин.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные вышеупомянутого ведомства. В его пресс-офисе пояснили, что прежде всего надеются на добросовестность изготовителей транспортных средств, их продавцов и тех, кто выполняет функции зарубежных производителей. Приоритетом являются предупреждающие действия.

Росстандарт продолжит заниматься внеплановыми проверками автостроителей. В последние годы они коснулись грузовиков FAW, Foton, Shacman, Dongfeng и Sitrak. В результате под ограничения попали 17 тыс. автомобилей.

Отзывные кампании направлены на борьбу с конструктивными и технологическими дефектами, способными причинить вред людям.