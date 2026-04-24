Hongqi показала на Пекинском автосалоне-2026 свой первый рамный внедорожник

Премиальный бренд Hongqi продолжает укреплять свои позиции в России. По итогам марта 2026 года марка показала впечатляющую динамику: продажи выросли на 95,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — дилеры реализовали 813 автомобилей против 416 годом ранее. А исполнительный директор «Красного знамени» в России Иван Савельев обозначил амбициозный ориентир: по итогам 2026 года планируется реализовать 10 000 машин. Компания также готовит вывод на отечественный рынок новых моделей, включая хардкорный внедорожник, премьера которого состоялась на Пекинском автосалоне-2026. Именно он способен стать десятой моделью в российской линейке компании.

Внедорожник, получивший рабочее название Hongqi Off-Road, впервые был показан в качестве концепта на Шанхайском автосалоне 2025 года. Примечательно, что официального имени у модели до сих пор нет — «Хончи» объявила международный конкурс, победитель которого не только даст название автомобилю, но и получит первый серийный экземпляр бесплатно.

Дизайнеры, как подчеркивает производитель, при создании этого авто черпали вдохновение в древнекитайской архитектуре. В частности — в традиционной технике деревянного соединения «сунь мао»: пазово-шипового крепления, использовавшегося для сборки конструкций без гвоздей. Передняя часть этой «вседорожной электрички» выделяется массивной решеткой радиатора с прямоугольной геометрической сеткой, круглыми светодиодными фарами, символизирующими древнекитайскую философскую концепцию «круглого неба и квадратной земли», и фирменной красной полосой на капоте с логотипом бренда. На крыше заметны лидар и камера на переднем крыле — элементы комплекса продвинутых систем помощи водителю.

Кузов подчеркнуто угловатый, с почти вертикально поставленным лобовым стеклом — стилистически модель перекликается с последним поколением Land Rover Defender. Расширенные колесные арки с массивными пластиковыми накладками, неокрашенные крылья, стальные подножки, боковая лестница с пеналом, экспедиционный багажник и светодиодная люстра на крыше — полный арсенал атрибутов серьезного экспедиционного автомобиля.

Машина обута в грязевые шины на алюминиевых дисках в ретро-стиле, а двухцветная желто-черная окраска отсылает к пустынной тематике. Корма решена в виде компактного «рюкзака» с вертикально расположенными фонарями, полноразмерным запасным колесом на двери багажника и распахивающейся вбок пятой дверью — как и положено настоящему рамнику.

В основе этого «люксового буртала» лежит рамная конструкция из высокопрочной стали, причем доля сверхпрочных сплавов превышает 90%. Жесткость кузова на кручение достигает 9500 Н·м, что исключает деформации даже при экстремальных нагрузках. Силовая установка — одна из главных интриг проекта,

Четыре электромотора собственной разработки Hongqi обеспечивают независимый привод на каждое колесо и дополняются тремя блокировками дифференциалов. Разгон до 100 км/ч занимает около четырех секунд. Автомобиль создан в рамках корпоративной программы ALL IN new energy, отражающей курс на снижение углеродного следа.

Прежде чем попасть в производство, прототип прошел более 7,7 млн километров испытаний: его проверяли в Турфанской впадине при экстремальной жаре, в условиях мороза до -40 градусов, на высоте 5200 метров на Памире и при температурах до +70 градусов в пустыне.

Серийный запуск внедорожника намечен на 2026 год, и Россия официально входит в число приоритетных рынков наряду со странами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Южной Америки — то есть регионами с суровым климатом, пересеченным рельефом и устойчивым спросом на по-настоящему проходимые автомобили.

С учетом того, что Hongqi уже демонстрирует в нашей стране устойчивый рост продаж и публично планирует расширение модельной линейки, появление хардкорного рамного электровнедорожника в российских шоу-румах бренда выглядит логичным шагом. Если компании удастся предложить адекватную цену за 4-моторную машину премиального класса, Hongqi Off-Road может занять уникальную нишу между статусными внедорожниками и экспедиционной техникой — сегмент, в котором сегодня на российском рынке практически нет прямых конкурентов.