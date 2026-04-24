Обновленный Tank 700 показали на Пекинском автосалоне-2026

На Пекинском автосалоне, открывшемся 24 апреля, состоялась публичная премьера обновленного внедорожника Tank 700. Представители GWM подтвердили, что в обозримом будущем посвежевший флагман приедет в Россию. Правда, конкретные сроки не назвали, передает корреспондент портала «АвтоВзгляд» с китайской выставки.

Центральным событием стала премьера исполнения Hi4-Z. Эта версия базируется на двухлитровом турбированном двигателе, работающем в паре с тяговой батареей емкостью 59,05 кВт•ч. На чистом электричестве внедорожник преодолевает до 190 км по циклу WLTC, а при полном баке и заряженном аккумуляторе общий запас хода достигает 1191 км. Относительно запуска такой модификации в России окончательное решение пока не принято.

Старшая версия Hi4-T осталась в строю с прежним трехлитровым двигателем V6, развивающим 523 л.с. и 800 Нм крутящего момента. В GWM отмечают, что оба варианта силовой установки ориентированы на баланс между производительностью, эффективностью и универсальностью.

Среди технологических особенностей — комплексное «интеллектуальное вождение». Над лобовым стеклом появился лидар, интегрированный в комплекс ассистентов Coffee Pilot четвертого поколения с поддержкой функции навигации NOA.

В салоне Tank 700 можно обнаружить семь экранов и аудиосистему мощностью 2440 Вт с 21 динамиком. Передние сиденья получили 20 направлений электрорегулировок, а задние кресла, оснащенные электроприводом, позволяют менять угол наклона спинки вплоть до 141 градуса.

На китайском рынке обновленный Tank 700 предлагается в трех комплектациях по цене от 428 тысяч до 508 тысяч юаней. В пересчете на рубли это составляет примерно 4,8-5,7 млн.