Гиперкар-кабриолет Denza Z представили на Пекинском автосалоне-2026

Denza — премиальный суббренд компании BYD — провел мировую премьеру серийного электрического кабриолета с литерой Z. Показ состоялся в рамках Пекинского международного автосалона, который в эти дни принимает посетителей.

Как передает из китайской столицы корреспондент портала «АвтоВзгляд», Denza Z «вооружен» трехмоторной силовой установкой. Суммарная пиковая мощность электродвижков превышает 1000 л.с., что позволяет кабриолету набирать 100 км/ч с места менее чем за 2 секунды. Производитель подтвердил, что новинка уже проходит испытания на Нюрбургринге — китайцы хотят установить рекорд по времени круга.

В конструкции шасси применена интеллектуальная магнитореологическая подвеска DiSus-M с функцией предиктивного сканирования дорожного покрытия. Рулевое управление реализовано по технологии steer-by-wire, полностью исключающей механическую связь между «баранкой» и колесами. В список оснащения также включены система распределения крутящего момента Yi Sanfang и складное рулевое колесо.

Мировая динамическая премьера модели запланирована на июль текущего года — она пройдет в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде, после чего продажи Denza Z начнутся на европейских рынках.