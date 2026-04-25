GAC и Huawei презентовали на Пекинском автосалоне-2026 спорткупе Aistaland GT7

В продаже новинка появится в июне

Совместное предприятие GAC и Huawei провело на Пекинском международном автосалоне премьеру среднеразмерного спортивного купе Aistaland GT7. Модель в кузове «шутинг-брейк» стала первой серийной машиной, созданной в рамках сотрудничества двух компаний, передает из китайской столицы корреспондент портала «АвтоВзгляд».

Автор
Кристина Извекова

Длина автомобиля составляет 5050 мм, ширина — 1980 мм, а высота — 1470 мм при колесной базе 3000 мм. GT7 оснащается трехмоторной электрической силовой установкой, обеспечивающей разгон до 100 км/ч всего за 2,98 секунды. Купе построено на платформе Chitu. Заявлено, что шасси управляется цифровым блоком XMC, тормозной путь со 100 км/ч укладывается в 33 метра, а для любителей подрифтить предусмотрен специальный режим. Подвеска этой машины, кстати говоря, калибровалась при участии бывших инженеров Aston Martin и McLaren.

Модель оснащена массой интеллектуальных систем от технологичнского гиганта Huawei. В их числе — автопилот Qiankun ADS 5 с лидаром на 896 линий, способным распознавать препятствия на дистанции до 120 метров. В салоне установлен проекционный дисплей диагональю 88 дюймов и интерактивный модуль, разворачивающийся к водителю. Мультимедийная система работает под управлением Harmony Space нового поколения.

Автомобиль использует 800-вольтовую архитектуру и тяговую батарею Kirin 2.0 совместной разработки CATL и Huawei. Технология быстрой зарядки позволяет восполнять 1 км запаса хода за 1 секунду. В конструкции кузова применена горячештампованная сталь прочностью 2200 МПа, за безопасность также отвечают 8 подушек безопасности.

Ориентировочная цена Aistaland GT7 составит около 300 000 юаней, пишут китайские СМИ. Старт продаж купе на домашнем рынке запланирован на июнь 2026 года.

