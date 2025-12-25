Дефибриллятор: тест-драйв электрического суперкара GAC Hyptec SSR

Могут ли в КНР сделать автомобиль, который утрет нос Tesla? Раньше такая мысль вызывала только хохот. А теперь нет, потому что в свет вышел Hyptec SSR, который уже не зря окрестили «КитайскимFerrari». Ведь это — вершина технологий концерна GAC. И его уже можно купить. Если, конечно, есть деньги. Корреспондент портала «АвтоВзгляд» сел в салон автомобиля, вжался в кресло и испытал на своей шкуре разгон до сотни за 1,9 секунды.

История появления машины получилась витиеватой, как и ее название, поэтому сначала пара слов, что вообще это за зверь. В 2020 году китайцы выкатили концепт GAC Trumpchi Enpulse. Родстер стал украшением стенда GAC на автосалоне в Пекине. Как и положено шоу-кару, он демонстрировал идеи, которые инженеры воплотят в жизнь когда-нибудь в будущем. Тогда, глядя на новинку, мало кто верил, что в 2022 году азиаты представят уже серийный Hyper SSR, применив наработки, показанные на концепте.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА

Сейчас запутаю. Каждый Hyper, он же Hyptec, собирают вручную на заводе Aion. Подозреваю, что теперь голова буквально трещит от разных названий. Кстати, не только у нас, но и у китайских дилеров. Потому что они вынуждены каждый раз менять таблички с логотипами. Восстановим порядок.

В 2018 году в обойме концерна GAC появилась марка Aion. Под ней стали выпускать электромобили. В 2022 году у Aion родился премиальный бренд Hyper, который уже в 2023 подрос и стал самостоятельным. А в 2025-ом его переименовали в Hyptec. Это аббревиатура, полученная путем слияния слов Hyper, Hypercar и Technology.

ВСПОМИНАЯ ИТАЛИЮ

Тут замечу, что некоторые модели Hyptec в 2026 году обещают привезти в Россию официально. Если, конечно, планы не спутает утильсбор. Ну а пока можно приобрести героя нашего рассказа — SSR, ввезенного по «параллельной» схеме. Всего-то за 19 000 000 рублей. Подходи и бери — никакой очереди. Желающие могут взять ипотеку.

Вот и я подхожу к этому автомобилю без всякой очереди. Он действительно оправдывает свое прозвище. Форма кузова и передняя часть напоминают купе Ferrari 458 Italia. Китайцы снова скопировали? Нет. Просто законы аэродинамики одинаковы для всех.

Сзади — оригинальные Г-образные фонари, огромный диффузор и активное антикрыло. Такое аэродинамическое оперение создает дополнительный 100 кг прижимной силы на скорости 250 км/ч.

Силовую структуру кузова сделали из алюминиевого сплава, а наружные панели выполнены из углеродного волокна. Дорого и богато. Азиаты действительно не экономили. Ведь это первый серийный суперкар, на который возложена очень сложная задача — доказать, что в Поднебесной умеют разрабатывать и внедрять в производство технологии, которые дарят скорость и эмоции.

Забегая вперед, расскажу, что совсем недавно Hyptec SSR установил мировой рекорд по дрифту, разогнавшись до 213,523 км/ч. Достижение зарегистрировали в категории «Самый быстрый дрифт на электрокаре». Вот вам и эмоции!..

ЖИТЬ МОЖНО

Нажатие кнопки — и дверь-крыло поднимается вверх. Сажусь в салон и начинаю в нем медленно обживаться. Посадка низкая, как в спортивном карте. Есть ощущение, что вот-вот заденешь пятой точкой какой-нибудь камень. Осматриваюсь. Интерьер Hyptec SSR — это именно кокпит. Тут все ради водителя. Чем-то он напоминает фирменную архитектуру i-Cockpit у Peugeot.

Цифровая панель приборов на уровне глаз. Руль — маленький. Его обод проходит ниже приборки. Мне всегда нравился такой подход французов. Тут тоже претензий нет. А еще очень круто, что при росте 190 см я не упираюсь головой в обивку крыши.

Сижу свободно, потому что салон по меркам спорткара огромный. Есть место и над головой, и в плечах. Это потому, что машина большая. Длина — 4556 мм, ширина — 1988 мм, а высота равна 1230 мм. Спорткар длинный и широкий как сигара. Прямую должен держать, словно голодный бультерьер колбасу.

Кресла жесткие, с выраженной боковой поддержкой, но не лишены комфорта: подогрев, вентиляция и электрорегулировки в наличии. По центру — 14,6-дюймовый экран мультимедиа, через который настраивается все: от климат-контроля до характеристик силовой установки.

Материалы отделки — кожа, карбон, алюминий. Не показная роскошь, а функциональный премиум. А что у нас на центральной консоли? А тут минимум кнопок. Рычажок переключения режимов движения, сенсорная клавиша аварийки, да кнопка ESP Off, к которой отпадает желание прикасаться, когда узнаешь технические характеристики SSR.

БЫСТРЫЙ И ТЯЖЕЛЫЙ

Hyptec SSR построен на платформе AEP 3.0. У него три электромотора — один на передней оси, и два — на задней. Максимальная отдача силовой установки — 1225 л.с. Емкость 900-вольтовой тяговой батареи — 74,69 кВт·ч. Она обеспечивает запас хода на одной зарядке — 506 км.

Эти сухие цифры — ничто по сравнению с теми ощущениями, которые дарит автомобиль. С первых метров прямой ускорение вжимает в кресло так, что организм не сразу успевает адаптироваться. Заявленные 1,9 секунды до сотни вроде были, но это не точно. Разум такую скорость поначалу не воспринимает.

Однако главное — не прямая, а повороты. Руль острый, точный, с хорошей обратной связью. Машина охотно ныряет в вираж, задняя ось предсказуема, а полный привод буквально вытягивает автомобиль из поворота. Интересно, что спорткар рвет вперед в абсолютной тишине. Только слышно, как спортивные шины немного проскальзывают.

А вот в салоне при этом может рычать злобный бензиновый V12. Стоит лишь выбрать соответствующий режим меню. Немного искусственно, ну да ладно. Еще одна ложка дегтя — вес машины. Снаряженная масса SSR — две тонны. Для спорткара это много, но ничего не поделать.

Отсюда страдает «живучесть» на гоночной трассе, ведь при езде в спортивном режиме автомобиль надо будет заряжать уже минут через двадцать. Это общая проблема электрических спорткаров. Пока ее решить не удалось. Вот почему те же итальянцы не спешат делать свои электромобили.

Жму кнопку, и дверь-крыло поднимается. Hyptec SSR — первый азиатский автомобиль, который работает как дефибриллятор. От него сердце сразу начинает учащенно биться, а спина становится мокрой.

Он действительно смог удивить. Это полноценный электрический суперкар, созданный без оглядки на кого-либо. С такой машиной китайский автопром больше не стучится в двери — он их открывает с ноги.