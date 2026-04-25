Xiaomi расширила гамму YU7: в Пекине презентовали новую «базу» и «горячую» GT

Компания Xiaomi представила на Пекинском международном автосалоне-2026 сразу две новые версии электрического кроссовера YU7 — доступную начальную и спортивную с припиской GT, передает из китайской столицы корреспондент портала «АвтоВзгляд».

В продажу они поступят, как предполагается, в конце мая

Снаряженная масса YU7 в базовом исполении снижена с 2315 до 2200 кг. Такой модификации положены батарея емкостью 73 кВт·ч и единственный электромотор (на задней оси) мощностью 320 л.с. А внешне ее можно распознать по новым 19-дюймовым колесным дискам и задним фонарям, выполненным в стилистике GT.

В свою очередь, флагманская модификация YU7 GT позиционируется как спортивный SUV для путешествий. У такого кроссовера уже двухмоторная силовая установка: передний двигатель выдает 392 л.с., задний — 612 л.с. То есть суммарная мощность чуть превышает 1000 «лошадок». Разгон до первой сотни занимает менее трех секунд, а максимальная скорость топового кроссовера составляет 300 км/ч.

Тяговая батарея емкостью 101,7 кВт·ч обеспечивает запас хода 705 км по китайскому циклу CLTC. Благодаря 800-вольтовой архитектуре зарядка до 80% занимает 12 минут. Габариты YU7 GT: 5015 мм в длину, 2007 мм в ширину, 1597 мм в высоту, колесная база — 3000 мм.

Внешне GT отличается расширенными крыльями, новым передним бампером, красными тормозными суппортами, крупным диффузором и свежим вишнево-красным цветом кузова. Еще из интересного: за настройку ходовой отвечал центр исследований и разработок Xiaomi в Мюнхене.

Ориентировочная цена YU7 GT составит 45-50 тысяч юаней, старт «домашних» продаж запланирован на конец мая. Информации о ценах и сроках запуска начальной версии кроссовера пока нет.