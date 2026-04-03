От позора до статуса крупнейшего в мире: история Пекинского международного автосалона

Попробуйте назвать регулярное мероприятие, которое за три десятилетия прошло путь от провинциальной ярмарки грузовиков до главной автомобильной сцены планеты. Ответ один — Auto China. Сегодня Пекинский автосалон стоит в одном ряду с легендарными мотор-шоу Женевы и Франкфурта, а по энергетике и количеству мировых премьер нередко их затмевает. Но за этим блеском — история, которая читается как роман о превращении аутсайдера в чемпиона.

1990: Двадцать три машины и один мотоцикл

3 июня 1990 года в Пекине открылось нечто, что с большой натяжкой можно было назвать автосалоном. Официальное название — «Пекинская международная выставка автомобилей и технологического оборудования» — звучало солиднее, чем выглядела сама экспозиция.

Цифры первого шоу сегодня вызывают улыбку: 20 000 квадратных метров (площадь одного современного павильона), 400 компаний-участников и ровно 23 иностранных экспоната. Один из которых, к слову, оказался мотоциклом — журналисты того времени не упускали случая подчеркнуть эту деталь.

Легковых автомобилей в привычном понимании почти не было. Доминировали грузовики и автобусы, а единственными проблесками современности служили Volkswagen Santana и Beijing Jeep Cherokee — плоды первых совместных предприятий. Выставка пахла не премьерами, а переговорами: это была торговая площадка, а не шоу.

1990-е — 2000-е: Взросление

Перелом наметился в 1994 году. Число иностранных участников резко подскочило, а китайское правительство, устав от хаоса мелких региональных выставок, навело порядок. С тех пор Auto China проводится строго раз в два года по чётным годам, элегантно чередуясь с Шанхайским автосалоном по нечётным.

К 2000-му Пекин начал говорить на языке глобальных трендов. Шестая выставка впервые получила внятную концептуальную тему, а среди экспонатов промелькнули спутниковая навигация и системы ночного видения — технологии, которые тогда казались фантастикой даже в Европе.

2002-2010: Из наблюдателей — в игроки

2002 год изменил всё. Китай только что вступил в ВТО, и седьмой автосалон стал манифестом нового курса. Тема звучала амбициозно: «Научно-технический прогресс, охрана окружающей среды и экономия энергии. Взлёт после вступления в ВТО и встреча Олимпиады». В Пекин хлынули все — от Rolls-Royce до российского «СОКа», безуспешно пытавшегося вернуть «Ладу» на китайский рынок.

Но настоящий сюжетный поворот случился в 2006-м. Каждый третий автомобиль на выставке носил китайский шильдик. Это был не просто рост — это было рождение национальной автомобильной идентичности. А в 2008-м, когда мировой финансовый кризис заставил западные салоны ужиматься, Auto China совершила обратный манёвр: переехала в гигантский выставочный центр в районе Шуньи, развернувшись на 160 000 квадратных метров.

2010-2024: Электрическая революция

В 2010-х Auto China окончательно перехватила инициативу у западных конкурентов. Пока Женева, Франкфурт и Детройт осторожно присматривались к электромобилям, Пекин превратился в полигон для NEV-технологий — место, где концепты становились серийными моделями быстрее, чем конкуренты успевали сочинить пресс-релизы.

Пандемия 2020 года стала единственным перерывом в регулярной истории шоу. Но возвращение в 2024-м получилось оглушительным. 18-й Пекинский автосалон — 230 000 квадратных метров, 117 мировых премьер — стал не просто выставкой, а констатацией нового мирового порядка. К тому моменту Китай уже обогнал Японию как крупнейший экспортер автомобилей. И символом смены эпох стал не очередной немецкий седан, а электромобиль Xiaomi SU7 — гаджет на колёсах от компании, которая ещё вчера делала смартфоны.

2026: Что дальше

Следующий Пекинский автосалон — тот, что с индексом 2026 — распахнет свои двери для посетителей ровно через три недели, 24 апреля. И хотя полный список премьер пока не раскрыт, контуры будущей выставки уже просматриваются. Так, например, ожидается, что BYD представит обновлённую линейку на новейшей платформе, а Xiaomi покажет второе поколение своих электромобилей.

Не останутся в стороне и западные игроки: BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen готовят модели, разработанные специально для китайского рынка. Toyota и Honda презентуют новые электрические платформы, призванные вернуть утраченные позиции японских брендов в Китае. Разумеется, будут и новинки, актуальные для России. О них портал «АвтоВзгляд» расскажет, что называется, «в прямом эфире» с выставки.

Что сделало Auto China особенным

За три десятилетия Пекинский автосалон выработал собственный почерк. Именно там дебютировали длиннобазные версии Audi A4 и BMW 7-Series — модели, созданные под специфические вкусы китайских покупателей, которые предпочитают сидеть сзади и ценят пространство для ног больше, чем динамику разгона. Там же набрали силу бренды, о которых мир узнал позже: Hongqi, замахнувшийся на территорию Rolls-Royce, и BYD, ставший глобальным электрическим гигантом.

Auto China — больше не витрина. Это радар, улавливающий направление, в котором движется вся индустрия. От 23 машин и одного мотоцикла — до 117 мировых премьер и очередей к стенду производителя смартфонов. Как результат — Пекинский международный автосалон давно перестал догонять. Теперь догоняют его.