Наказание за тщеславие: эпичный провал Tesla в России

При всей неизбывной любви наших сограждан к Илону Маску лично, выпускаемые его компанией автомобили пользуются в России весьма ограниченным спросом. А в последнее время их продажи вообще падают катастрофически. Портал «АвтоВзгляд» считает, что в этой ситуации виноват как сам великий комбинатор, так и сложившиеся исторически пристрастия российских водителей.

В своем канале MAX директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков констатирует, что продажи новых автомобилей Tesla в России стремительно сокращаются. Первый квартал текущего года также не стал исключением — на учет поставлено всего 36 американских электрокаров, претенциозно носящих имя сербского физика-электротехника. Это на 35% меньше, чем за аналогичный период 2025-го, когда наши соотечественники приобрели 55 машин этой марки.

ПЕЧАЛЬНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ

Самым удачным периодом для Tesla в России оказался 2023 год, когда было реализовано 1257 новых автомобилей с сапожным гвоздем на логотипе. Это был тяжелый период для отечественного рынка, проходившего кардинальную переориентацию с европейско-японо-корейских брендов на китайские.

Американская компания ни до, ни после не выказывала ни малейшего стремления к обрусению и довольствовалась тем, что ее представлял автосалон Moscow Tesla Club. Поэтому все пертурбации, через которые пришлось пройти «официалам» — и производителям, и дилерам как ушедших, так и пришедших марок — «Теслу» не затронули. Напротив, введенный российским правительством режим благоприятствования параллельному импорту только облегчил Маску бизнес в России.

Но уже в следующем 2024 году новые игроки закрепились на рынке. Постепенно начали действовать новые, пусть кривые и косые, но все же правила игры. В Россию потоком хлынули китайские электромобили, превосходящие Tesla и по качеству, и по дизайну, и по оснащенности. Как следствие, продажи «американцев» тут же рухнули вдвое — до жалких 685 штук.

На этом падение не остановилось. В 2025 году регистрации новых Tesla составили всего 449 штук, сократившись еще на треть. Год нынешний, как было сказано выше, лишь подтвердил печальную тенденцию. К слову, футуристичных пикапов Cybertruck, на которые маркетологи компании возлагали в свое время большие надежды, было продано всего 3 штуки. Упорно распространяется слух, что Moscow Tesla Club обанкротился, и это похоже на правду, учитывая плачевные результаты марки.

ЗАКОНОМЕРНЫЙ ИТОГ

Виной эпичного провала распиаренного на весь мир автопроизводителя — между прочим, все еще самого дорогого в мире по рыночной капитализации (есть такая удивительная финансовая фикция) — могли стать сразу несколько факторов, единовременно и несчастливо совпавших. Прежде всего, беззаветная и необъяснимая любовь российских граждан к Илону Маску не распространилась автоматически на выпускаемую его заводами продукцию.

Далее, нежелание компании вкладываться в обновление своих моделей и в перспективные разработки привело к тому, что автомобили быстро устарели и начали проигрывать более ретивым китайским производителям электрокаров. Даже при отсутствии на российском рынке главного конкурента «американки» — BYD, машины прочих фирм из Поднебесной гораздо более привлекательны для отечественного потребителя, чем зазнавшаяся Tesla.

Сыграло свою роль и то, что Илон наш Маск не возжелал открыть в России представительство, чтобы продавать свои не первой свежести электромобили хотя бы официально, с надлежащим техническим сопровождением. Впрочем, введение США санкций против нашей страны сделало такой шаг весьма затруднительным.

В заключение стоит упомянуть о банальной непопулярности электромобилей в нашей стране. Соответствующую статистику приводит в своем MAX-канале Сергей Целиков: один электрокар у нас приходится на 1000 домохозяйств, в то время как обычный автомобиль есть у каждой второй семьи. Доля аккумуляторных электромобилей (BEV), к которым относятся модели Tesla, в автопарке России ничтожна — 0,17%.