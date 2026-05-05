Движение на закат: электромобили перестают быть идеей фикс почти во всем мире

Продажи электромобилей в мире впервые с начала своего триумфального шествия рухнули. Согласно данным консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC) в первом квартале 2026 года они сократились на 5% по сравнению с годом прошлым. Портал «АвтоВзгляд» вовсе не считает это глобальным отступлением от завиральной идеи электрифицировать все и вся, но отмечает, что деньги на ее поддержку понемногу заканчиваются.

Окунемся в статистику, друзья, и поплаваем в ее темном эле. В январе-марте 2026 года аккумуляторные электромобили (BEV) потеряли 10% покупателей по сравнению с тем же периодом 2025-го, подключаемые гибриды (PHEV) — 19%. Общая картина смотрелась бы еще мрачнее, но немного выручили мягкие гибриды — их реализация выросла на 10%. Впрочем, это всего лишь средняя температура по больнице — отдельные страны, в зависимости от упертости своих властей и промытости мозгов населения, демонстрируют динамику разнонаправленную.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ИЗ РОЗЕТКИ

Пять крупнейших европейских рынков по-прежнему стоят горой за электромобилизацию, которая является как-никак основой их нынешнего привилегированного положения. Они продолжают отрицать экономическую нерациональность «зеленой экономики», хотя постепенно вынуждены отступать от части постулатов, казавшихся еще недавно незыблемыми. Так, явочным порядком начинается восстановление атомной энергетики, угробленной в угоду преданности ветрякам, солнечным батареям и приливным станциям.

Европейские же потребители, вопреки всякой очевидности, сохраняют убежденность, что электричество в их розетке никогда не закончится, также как бюджетные деньги на мигрантов, Украину, сексуальные девиации и поддержку электрокаров. Кроме того, они напуганы неожиданным бунтом Ирана против самого гегемона, что грозит небогатой энергоресурсами Европе нехристианским ростом цен на топливо.

Совершенно естественно, что продажи машин на батарейках (BEV) выросли в Евросоюзе аж на 36%., заняв рекордную долю авторынка: 19% - это самый высокий в первом квартале года показатель за всю историю. Лидируют в этом электрозаказнике Франция и Германия, продемонстрировавшие рост на 50% и 41% соответственно.

Достижению таких показателей способствовали возобновленные государственные субсидии. Ну, у богатых свои причуды, даже если им уже не хватает на социалку. Продажи подключаемых гибридов (PHEV) на этих же пяти ведущих рынках также взяли новые высоты, увеличившись на 42% по сравнению с прошлым годом.

ПРАВО НА СУЩЕСТВОВАНИЕ

Более трезвые страны и мыслят более рационально. К таковым относятся крупнейшие рынки мира, которые не очень-то лучатся оптимизмом. У лидера автоиндустрии Китая реализация чистых электромобилей в первом квартале 2026 года сократилась на 20%, гибридов с возможностью подзарядки от сети — на 31%. Конечно, сыграл свою роль общий спад производства — конвенциональные автомобили также потеряли 19%.

Но нельзя сбрасывать со счетов сокращение льгот, которое произошло в конце 2025 года. Тогда правительством страны было принято решение о поэтапной отмене освобождения от налога на электромобили и о пересмотре схемы субсидирования трейд-ин. Последняя корректировка особенно сильно повлияла на продажи электрокаров в базовых комплектациях, где фиксированные субсидии составляли значительный процент от покупной цены.

Вторая по мощности автомобильная держава мира — США. Прекращение действия налоговых льгот на электромобили, принятое в конце сентября 2025-го, стало там шоком для продаж. Реализация чистых электрокаров и подключаемых гибридов в первом квартале снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23% и 53% соответственно. Совместными усилиями они смоги сохранить за собой только 7% рынка. И только лишь мягкие гибриды продолжили свой марш в народ, отвоевав дополнительно 8%.

Глядя на все эти пертурбации и манипуляции становится очевидно, что сами по себе электромобили как были, так и остаются неконкурентоспособными, если за ними не стоят власти страны с пачкой купюр в одной руке и с дубиной в другой.

Чистые «батарейки» не снискали популярности, такая же судьба постигла и подзаряжаемые от сети гибриды. А вот так называемые мягкие гибриды, по сути своей не далеко ушедшие от традиционных бензиновых автомобилей, доказали свое право на самостоятельное существование.