Нет выхода: электрокар «Атом» может надеяться только на бюджетную помощь

Казанская газета «Бизнес-Онлайн» озаботилась финансовой стороной проекта «Атом». Она подсчитала на основе данных из открытых источников, что суммарный объем вложений в разработку и индустриализацию электромобиля к настоящему моменту приближается к 77 млрд рублей. Портал «АвтоВзгляд» не считает эту сумму запредельной, однако сомневается в рациональности действий инвесторов.

«Атом» — попытка номер три создать на ровном месте сугубо отечественный электрокар. Первой потугой в этом направлении можно считать невнятную затею Михаила Прохорова, собиравшегося на грош пятаков накупить со своим пресловутым «Ё-мобилем».

Естественно, что при скромных вложениях в €150 млн ничего путного из его авантюры не вышло, да и выйти не могло. Второй попыткой можно считать малоизвестный проект Zetta, сожравший 284,9 млн бюджетных рублей и ожидаемо закончившийся тихим пшиком. Теперь на очереди — мегастартап «Атом» генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина.

НЕПРОДУМАННОСТЬ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ

Хождение по граблям — наша национальная забава. Раз — не получилось, два — не получилось, три и четыре — тоже не получилось (это я про Zetta и e-Largus, которые здесь упоминаю только для порядка).

Но мы-то ушлые потомки больше знаем, глубже бурим.

Поэтому теперь-то уж точно срастется. Надо заметить, что по крайней мере одну критическую уязвимость — недостаточное финансирование — стартаперы углядели точно. Предположительные инвестиции скрупулезно подсчитала газета «Бизнес-Онлайн».

Рубен Варданян — 73 млн рублей; Сергей Когогин — 73 млн рублей; частные инвестиции — 14 млрд рублей; льготные займы ФРП — 10 млрд рублей; допэмиссия акций — 19,99 млрд рублей; кредит Новикомбанка — 10 млрд рублей; кредит ПСБ и ВЭБ. РФ — 24 млрд рублей; инвестиции РФПИ — 2 млрд рублей; инвестиции «Рэнера» — 6,2 млрд рублей.

Таким образом, проекту «Атом» удалось собрать весомую сумму — где-то $1 млрд. Достаточно такого финансирования, чтобы создать в голом поле, где конь не валялся, жизнеспособный высокотехнологичный продукт и компенсировать деньгами полное отсутствие опыта, судить не берусь. Но можно, по крайней мере, констатировать — сумма в 77 млрд приступа саркастического смеха не вызывает, что уже само по себе неплохо.

Улыбка исчезла с его лица, и он задумался. И вдруг на него нашло странное чувство. На него нашел страх и сомнение, сомнение во всем.

Но как ни крути, а собрать деньги — это только лишь полдела. Их надо еще с умом потратить, а с этим у нас традиционно большие проблемы. Кроме того, поставленная цель должна быть в принципе достижимой и как минимум адекватной текущей политико-экономической ситуации. Тут возникает резонный вопрос — насколько было продумано целеполагание.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС

Портал «АвтоВзгляд» неоднократно упоминал в своих публикациях проект «Атом», открыто выражая свой скепсис по поводу его необходимости, полезности и своевременности. Вбухать в конъюнктурную химеру миллиард — поступок, конечно, героический, но по большому счету мало осмысленный.

Предположим на секунду, что коллективу разработчиков «Атома» все удалось, заявленный автомобиль-гаджет, напичканный плодами суперсовременных высоких технологий, действительно создан. Хотя, на мой взгляд, это напоминает попытку исполнить до-диез-минорную прелюдию Рахманинова, не выучившись простейшей гамме.

Задача инвесторов, если я правильно понимаю ситуацию, состоит не в том, чтобы отдать кому-то свои кровно заработанные, но чтобы вернуть их с прибылью. Причем в обозримые сроки, а не когда-нибудь в отдаленном будущем. С этой точки зрения сегмент для вложения денег выбран крайне неудачно.

В марте — на удивление благоприятном для авторынка месяце — автомобили на новом виде энергии заняли жалкий 1% от общего объема продаж. Лидер среди электрокаров — Evolute i-Space — разошелся тиражом в 1145 машин, а прямой конкурент «Атома» — Evolute i-Joy — приобретен в количестве 348 штук. Даже если новоявленный татарский бестселлер их обгонит, такими темпами отбивать инвестиции ему придется неизмеримо долгое время.

При этом никаких особых талантов, гарантирующих успех, у «Атома» нет, о чем исчерпывающе высказался вице-президент национального автомобильного союза Антон Шапарин: «Это малюсенькая машинка за очень много денег».

Функциональная несостоятельность автомобиля подразумевает, что окупиться вложения могут только с помощью государства, которому «Атом» постараются впарить под соусом модной экологической тематики. Однако на административный ресурс не бесконечен, и на него есть масса других претендентов, куда более интересных в плане эксплуатационных характеристик.