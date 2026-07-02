Бензина нет: как топливный кризис «продает» электромобили, гибридные авто и ГБО

Пока нефтяники, чиновники и аналитики ломают копья вокруг кризиса на рынке моторного топлива, автомобилисты берутся за калькуляторы. И, как считают эксперты, опрошенные порталом «АвтоВзгляд», именно эта бытовая арифметика в итоге может изменить отечественный авторынок сильнее любых громких заявлений.

Российский автомобилист — существо бескомпромиссное, чужому мнению особо не подвержено. Оно может годами доказывать, превосходство бензинового ДВС над ветряными мельницами Дон Кихота, отпускать колкости в адрес электрокаров и снисходительно смотреть на владельцев гибридов. Но стоит ценникам на АЗС улететь в космос, как пренебрежительность адептов нефтяной иглы, начинает трещать подобно льду по весне И вчерашние скептики сегодня уже присматриваются к гибридным ТС, «электричкам» и автомобилям с ГБО. Лучше всего происходящее сегодня описала директор компании SK AUTO TRADING Александра Пригарнева:

— В целом топливный вопрос уже меняет поведение покупателей. Люди все чаще спрашивают не только «сколько стоит автомобиль», но и «сколько он будет стоить мне каждый месяц». И именно этот расчет будет главным драйвером спроса на автомобили с альтернативными движителями в ближайшие годы...

Быстрее остальных реагируют те, для кого автомобиль — рабочий инструмент. Для них экономия на топливе давно стала вопросом выживаемости. Александра Пригарнева поясняет:

— Автомобили с ГБО сохранят спрос прежде всего у тех, кто много ездит: коммерческий транспорт, включая такси, междугородние поездки, рабочие автомобили. Их главный плюс — экономия на топливе. Но минусы тоже понятны— установка и обслуживание оборудования, иногда потеря части пространства в багажнике, дополнительные требования к безопасности и не всегда высокая привлекательность при последующей продаже...

Фото Elena Mayorova/globallookpress.com

В свою очередь, генеральный директор MIGTORG Александр Коротков оценивает ситуацию максимально прагматично:

— Говорить о статистике, учитывающей рост продаж автомобилей с ГБО — сложно. Как правило, это история переоснащения, а не первичных покупок, она размыта между рынком новых авто с заводским ГБО и рынком подержанных машин, на которых оборудование ставили уже после покупки. Однако предпосылки для роста интереса непосредственно к газу, безусловно, есть.

Экономический фактор — ключевой: помнится, согласно опросу «Автостата», каждый второй российский водитель рассматривал переход на газ в случае существенного подорожания бензина. И вот, мы на пороге — газ сейчас сильно дешевле бензина...

Однако если газ остается инструментом экономии для тех, кто много ездит, то главным бенефициаром нынешней ситуации становятся гибриды. Борис Беленький из CARCRAFT GROUP считает, что именно гибридный сегмент выглядит наиболее перспективным:

— Гибриды, и особенно подключаемые гибриды (PHEV), показывают, пожалуй, самую впечатляющую динамику продаж в России. В первом квартале 2026 года продано 13 566 новых PHEV — в 2,3 раза больше, чем годом ранее. В мае рост составил 103% год к году. Доля гибридов на рынке выросла с 2,4% до 5,1% за год.

Я связываю это с тем, что гибриды предлагают своего рода «золотую середину»: экономия в городе и привычный запас хода для дальних поездок. Плюс многие покупатели пока опасаются полностью переходить на электричество из-за вопросов с инфраструктурой и климатическими ограничениями...

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— А вот по электромобилям картина неоднозначная, — продолжает собеседник портала «АвтоВзгляд». — С одной стороны, статистика первых месяцев 2026 года показывает рост: за январь-март реализовано 2272 новых электрокара — на 22,5% больше, чем год назад.

Впрочем, стоит учитывать, что 2025-й был провальным для рынка электромобилей (падение на треть), поэтому текущий рост во многом объясняется эффектом низкой базы. За пять месяцев продажи новых BEV выросли на 19%.

С другой стороны, «Автостат» отмечает, что значительную долю занимают корпоративные закупки — например, электромобили UMO, основной объем которых уходит в корпоративный сектор (такси, каршеринг). Тем не менее, я предполагаю, что сегмент будет постепенно набирать обороты — прежде всего за счет расширения модельного ряда и появления более доступных вариантов...

В сухом остатке получается следующее: чем дороже бензин, тем больше шансов имеют гибриды, электромобили и машины с ГБО. А на российском рынке окончательное решение, как всегда, будет принимать калькулятор.