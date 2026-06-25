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Эксперт предположил, когда прекратится бурный рост импорта авто из Японии

Надежность этого канала поставок в Россию авто с пробегом под вопросом

Дальневосточные таможни бьют рекорды. С января по май 2026 года здесь оформили ввоз 152 410 автомобилей для личного пользования — на 22,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти 91% импорта — из Японии, на втором месте по количеству ввезенных авто оказалась Южная Корея (6,6%), на третьем — Китай (2,6%). Рост фиксируется вопреки повышению ставок утильсбора и ужесточению правил для машин, поступающих из ЕАЭС. Портал «АвтоВзгляд» выяснил у эксперта, чем вызван такая активность граждан, и как долго она продлится?

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Автор
Анастасия Новикова

Изображение Эксперт предположил, когда прекратится бурный рост импорта авто из Японии

Борис Беленький, CVO CARCRAFT GROUP, считает, что трактовать рост импорта исключительно как долгосрочный тренд или как чистую спекулятивную волну преждевременно. С одной стороны, сработал фактор упреждающего спроса: изменения в регулировании утильсбора (переход к комбинированной ставке с 1 декабря 2025 года, индексация с 1 января 2026-го, ужесточение правил ввоза из ЕАЭС с 1 апреля) создают у участников рынка ожидания дальнейших осложнений.

— В такой ситуации некоторый рост импорта в первом полугодии может быть объяснен стремлением потребителей и посредников «закрыть сделки» до возможных новых ограничений, — подчеркнул эксперт.

С другой стороны, почти 91% поставок приходится на Японию, а доля Китая — лишь 2,6%. Это говорит о сохранении устоявшихся предпочтений на Дальнем Востоке, где праворульные японские автомобили с пробегом традиционно занимают доминирующее положение по соотношению «цена-качество».

— Сейчас мы видим две вещи: с одной стороны, люди торопятся купить машину из‑за опасений, что правила снова ужесточат, а с другой — японские авто и без того стабильно пользуются спросом у дальневосточников, — объяснил ситуацию собеседник «АвтоВзгляда».

Спрос на японские автомобили будет расти, но в основном на модели, подпадающие под льготный режим для физических лиц. Именно этот сегмент сохраняет экономическую привлекательность после декабрьской реформы. Машины с более мощными двигателями становятся менее конкурентными из-за резкого увеличения утильсбора.

Но есть и системные риски. Токио регулярно корректирует перечни запрещенной к экспорту продукции. Сейчас в списках — ТС с объемом двигателей больше 1,9 литра, а также электромобили и гибриды. Параллельно сохраняются проблемы с платежами и страхованием морских перевозок после ухода западных перестраховщиков.

— Я не уверен, что мы сможем ввозить столько же машин из Японии через год-два. Пока процесс идет, но если внешнее давление усилится, канал может дать сбой. Так что я бы назвал его работоспособным на коротком и среднем плече, а не надежным навсегда, — заявил Беленький.

Если прямой импорт из Японии столкнется с дополнительными сложностями, рынок обратится к альтернативам. Первый вариант — авто японских марок, выпущенные на китайских заводах. Toyota, Mazda, Honda уже поставляют новые машины по такой схеме. Но это работает именно для новых авто, а основа дальневосточного импорта — машины с пробегом.

Второй вариант — транзит через страны ЕАЭС. После ужесточения правил с 1 апреля такие схемы не исчезли, но заметно усложнились, подорожали и несут дополнительные таможенные риски. Третий вариант — Южная Корея (сейчас ее доля — 6,6%). Теоретически она могла бы частично заместить японские поставки, но пока масштаб направления несопоставим с японским. «Считать его полноценной заменой, на мой взгляд, преждевременно», — резюмирует Беленький.

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