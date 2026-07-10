Не идут дела: продажам электромобилей в России не помог даже дефицит бензина

По итогам июня российские продажи электромобилей не выросли: на учет встало на 22% «зеленых» легковушек меньше, чем в том же месяце прошлого года. Причин такого парадокса можно найти массу, но портал «АвтоВзгляд» по-прежнему считает, что виной всему — неконкурентоспособность электрокаров.

Оно, конечно, забавно наблюдать, какое пристальное внимание уделяется столь незначащему сегменту, не дотягивающему в нашей стране даже до 1% от общих автомобильных продаж. Тем не менее, любой всплеск реализации электрокаров у любителей low-tech и сторонников «экологичности», как они себе ее понимают, вызывает неприкрытое ликование, а падение — печаль.

То разгулье удалое,

То сердечная тоска.

Очереди у заправок вызвали заметное оживление: ну теперь-то при наличии отсутствия пропитанных шпал — то есть бензина — все неверующие в торжество «зеленой идеи» немедленно уверуют, и спрос попрет в гору.

МАХАНИЕ ХВОСТОМ И ДВИГАНЬЕ УШАМИ

Казалось бы, все в точности так и складывалось. По данным агентства «Автостат», на 25-й неделе 2026 года — той, что с 15 по 21 июня — на учет встал 231 новый электрокар, что почти в два раза больше, чем неделей ранее. Однако торжествовали электромобилисты недолго.

Уже следующие семь дней продемонстрировали падение продаж до 195 экземпляров. Впрочем, даже в недалекой исторической ретроспективе и сама «рекордная» 25-я не кажется таким выдающимся достижением. К примеру, 19-я отметилась реализацией 236 «электричек», а 14-я — так и вообще объемом в 253 штук.

Фото avtovzglyad.ru

Тот потрясающий факт, что наглядная демонстрация ахиллесовой пяты машин с ДВС не стала трамплином для новых электрокаров — передового транспорта будущего — требовал немедленных объяснений.

Было махание хвостом, и было двиганье ушами. Истолковали. Вернулись в беседку.

— На фоне проблем с бензином продажи новых электрокаров не выросли, — констатировал директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. — У дилеров их практически нет. Дилеры и производители электромобилей оказались не готовы к повышенному спросу на электрокары на фоне проблем с топливом...

Звучит неубедительно. Пусть нерадивые продавцы не смогли создать резерв в предвкушении бума, однако и прошлогодних объемов им хватило бы с запасом. Не будем забывать, что в июне было продано на 22% меньше, чем годом ранее. Меньше! С чего же так скоропостижно опустели площадки автосалонов? И о каком росте популярности электромобилей можно говорить, если даже беда в доме у конкурентов им не помогла.

НЕУДАЧА ВЛАДЫЧИЦЫ МОРСКОЙ

Пока чистые «электрички» гордо воображают себя как минимум владычицей морской, растут продажи подключаемых гибридов. И в этом сегменте фигурируют совсем не смешные цифры. Тот же самый июнь принес им на российском рынке объем реализации в 6149 штук — это составляет 5,3% от общих продаж.

За шесть месяцев PHEV разошлись тиражом 30 730 экземпляров, что продемонстрировало рост в 132% по отношению к 2025-му. В числе передовиков: Voyah Free — 6184 автомобилей, Evolute I-Space — 4429 легковушек и Geely EX5 EM-I с продажами в 3796 штук.

Фото avtovzglyad.ru

Отечественный потребитель, которому не удалось запудрить мозги, несмотря на все усилия некоторых влиятельных приверженцев западных трендов, все внимательнее присматривается к гибриданым автомобилям. При этом он в массе своей естественным образом игнорирует аккумуляторные ТС, что неудивительно.

Как справедливо отмечено в докладе «Ставка на электромобили: пределы монотехнологического сценария», подготовленном экспертами российского Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК), для России безальтернативная любовь к указанному виду транспорта крайне уязвима.

Даже модели местной сборки — «Москвич 3е», Evolute, «Амберавто» — строятся на китайских компонентах, а спрос держится на субсидии до 35% от цены. Климат сокращает запас хода зимой на 20-40%, расстояния делают магистральную зарядную сеть неокупаемой, многоквартирная застройка лишает большинство владельцев домашней зарядки.