Электромобили в 2026 году: плюсы и минусы покупки в России

Электромобиль, с точки зрения первичного вложения, на отечественном рынке сегодня — одно из самых привлекательных приобретений: дилеры дают скидки, а государство — впечатляющие субсидии. Одной покупкой льготы не ограничиваются: для «электричек» бесплатны и дороги, и парковки. Но как долго продлится такой подход и какие скрытые особенности электромобиля нам не показывают? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Много лет отечественных автомобилистов призывают покупать автомобиль не сердцем, а умом: именно финансовая грамотность в такой дорогой и пролонгированной покупке должна превалировать над эмоциями. И с такой точки зрения именно электромобиль — разумный выбор. Судите сами: изначальная сумма вложения, пусть частично, но компенсируется заинтересованного в экологической стороне автомобилизации государства.

Дотация достигает семизначных чисел и подкрепляется скидками от самих производителей и дилеров, что делает покупку намного привлекательнее. Затем обладатель электромобиля получает существенные льготы, освобождаясь и от оплаты парковки в Москве, и от внесения платы за дороги.

Да, отечественные электромобили по отечественным же платным дорогам ездят бесплатно, вот такой оксюморон. Однако, окончательное решение можно принять, лишь рассмотрев эксплуатацию электромобиля со всех сторон: она в корне отличается от привычных нам машин с двигателем внутреннего сгорания.

Фото avtovzglyad.ru

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ

Электрический автомобиль визуально ничем не отличается от автомобиля, нам привычного, оснащенного ДВС. Но на том сходства заканчиваются и начинаются отличия: манера вождения, методики содержания и обслуживания, а так же принципы прокладывания маршрутов у владельцев «электричек» отличны от остальных автомобилистов.

Зарядка. Начнем, пожалуй, с самого просто и понятно — с заправки. Она же, в нашем случая, зарядка. Мы не привыкли стоять на АЗС в очереди, а уж ждать окончания заправки более 10 минут — и вовсе моветон. Для электромобилей же время на зарядной станции обычно составляет десятки минут, а то и часов: самый дешевый и оттого самый популярный в России электромобиль Evolute i-Joy на «медленной» — с переменным током — зарядной станции (мощность подключения 11 кВт) зарядится полностью за 5 — 6 часов.

Есть и быстрая зарядка — постоянный ток: на пополнение батареи с 30% до 80% уйдет не менее получаса, но рассчитывать стоит минут на 40. Зимой — еще дольше: нужно сначала прогреть тяговую батарею и только после ее зарядить. Так же следует разобраться в поставщиках энергии, найти удобно расположенные станции, на которых есть необходимый разъем: существуют не менее пяти видов, каждый из которых не взаимозаменяемый.

Движение. Электромобили невероятно быстры, электромотор тратит доли секунды на выход на полную мощь, а коробки передач, отбирающей драгоценные «лошадиные силы» и вовсе нет — конструкция не требует. Следовательно, водитель должен понимать параметры разгона и машину банально удержать.

Фото avtovzglyad.ru

Проще говоря, к повадкам транспортного средства придется привыкать. Более того, чтобы заряда хватало надолго, нужно переучиваться водить: достичь заявленного производителем пробега можно лишь при активном использовании рекуперации — заряда батареи при движении накатом. Опытный «электромобилист» практически не пользуется педалью тормоза — замедление, вплоть до полной остановки, происходит за счет электромотора, который параллельно подзаряжает тяговую батарею.

Обслуживание. Этот эпизод станет приятной неожиданностью: у «электричек» практически нечего обслуживать. Масло менять негде, свечей нет, тормозные колодки не изнашиваются, а батарея, если быть с ней осторожным, прослужит намного дольше кузова. Поэтому абсолютное большинство электромобилей приезжают на СТО по двум причинам: либо на диагностику, либо по причине неловкости собственного владельца. Отсюда и весьма скромные потребности в бюджете на сервис: фактически, остается только мойка и шиномонтаж. Остальное — уже ремонт по потребности.

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ В РОССИИ

Российские водители активно интересуются электромобилями: за прошлый год количество «электричек» на дорогах выросло на треть и достигло 80 000 штук, согласно подсчету агентства «Автостат». Четверть из них — импортированы из Японии: самым популярным и распространенным на российских дорогах электромобильным брендом остается Nissan (18 900 штук), на втором месте расположился Zeekr (14 700 штук), а на третьем — Tesla (8600 штук).

Отечественные бренды Evolute (5300 машин) и «Москвич» (3600 машин) в пятерку популярности пока не вошли, однако 2026 год многое может изменить: по заверению отечественных автомобильных дилеров, Evolute переживает взрывной спрос. Не стоит забывать и про новый бренд UMO, производящийся на заводе «Москвич»: высока вероятность, что его продажи в этом году затмят многих других.

Фото avtovzglyad.ru

Наибольшим спросом электромобили пользуются:

· в Москве — 23 000 шт.

· в Подмосковье — 6 300 шт.

· в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 5 300 шт.

Исторически открытой к электромобильности так же выступает Иркутская область: и чистые «электрички», и гибриды на берегах Байкала всегда любили из-за того, что регион исстари обладает одним из самых низких тарифов по электроэнергии.

СУБСИДИИ И ЛЬГОТЫ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

Электромобиль — чаще всего выбор по расчету, поэтому финансовая сторона вопроса имеет особое значение. До 31 декабря 2026 года в России действует программа льготного кредитования на покупку электромобилей, в рамках которого государство компенсирует до 35% стоимости, но не более 925 000 рублей.

Однако получить такие условия покупки смогут не все: машина должна быть отечественного производства и включена в список Минпромторга, вес ТС должен составлять до 3,5 тонн, а у покупателя не должно быть иных автокредитов в течение года. Также обязательным условием является российское гражданство и наличие водительского удостоверения с открытой категорией «В».

Фото Belkin Alexey/globallookpress.com

Обладатели электромобиля могут бесплатно ездить по платным участкам федеральных трасс:

· М-1 «Беларусь»,

· М-3 «Украина»,

· М-4 «Дон»,

· М-11 «Нева»,

· М-12 «Восток»,

а также ЦКАД.

Москва — не просто так лидер по числу электромобилей в России. В столице «электричкам» разрешена бесплатная парковка, а так же положено освобождение от транспортного налога.

ТОП-5 ПРОБЛЕМ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Меда налили, самое время для ложки дегтя.

Погода. Россия — северная страна, где более полугода холодно. Погода на улице — принципиальный вопрос для электромобиля: в морозы дальность хода может сокращаться и вдвое, а утренний прогрев тяговой батареи заберет львиную долю заряда. Без печки тоже не поездишь — а это дополнительный расход электроэнергии, поэтому многие отечественные таксомоторы, например, ставят дизельный нагреватель, заботясь о погоде в салоне машины.

Особенности эксплуатации. Электромобиль требует аккуратности, если не сказать осторожности в эксплуатации: батарею следует беречь, ведь удар по днищу вследствие проезда по неровностям может привести к деформации батареи, что после может стать причиной возгорания.

Потушить «электричку» практически невозможно, как и отследить начало процесса «теплового разгона», цепной реакции, которая ведет к стремительному росту температуры внутри батарейного блока. Аналогично — в случае аварии, о чем портал «АвтоВзгляд» уже неоднократно рассказывал.

Инфраструктура. Одной из ключевых проблем электромобилей в России считается недостаток инфраструктуры: банальная нехватка зарядных станций, особенно в регионах и на трассах. Более того, не всякая зарядка сможет зарядить конкретный электромобиль. Для решения этой проблемы государство планирует ввести в 2026 году более 3,3 тысячи новых зарядных станций.

Фото avtovzglyad.ru

Возможные проблемы с батареей. Отсутствие достаточного количество зарядок и температура — не единственное ограничение дальности хода. Сама по себе батарея со временем начинает терять ёмкость. А ее замена — финансово нецелесообразное действие, ведь батарея у электромобиля — самый дорогой элемент, который может стоить буквально как новый электромобиль. Опыта и мастерства по их обслуживанию и ремонту на данный момент не наработано.

Отсюда — итоговая проблема и красная линия для многих потенциальных соискателей нового электромобиля: дороговизна покупки, подкрепленная низкой остаточной стоимостью, приводит из раза в раз к выбору более привычного транспортного средства. Эксперты убеждены, что «электричка» может потерять до половины своей стоимости за 2-3 года, а если бренд покинул российский рынок — и того больше.

Также следует иметь ввиду и другие сложности в последующей продаже: найти покупателя на подержанный электромобиль куда сложнее, чем на аналогичную машину с ДВС. Не стоит забывать и крайне непонятную историю с требованиями к парковке электромобилей в крытых паркингах: эта история и сейчас многим не ясна, но с высокой долей вероятности может получить дополнительные ужесточения. Будет прецедент — будет и санкция. А прецедент будет, да и ждать себя не заставит: горят «электрички» регулярно.

СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ В 2026 ГОДУ

Электромобиль — узкопрофильный инструмент, который однозначно подойдет далеко не всем автомобилистам. В привычной для российских водителей манере эксплуатации личного транспортного — так и вовсе мало кому. Идеология, проводимая многими производителями, о полной замене углеводородов электротягой себя полностью дискредитировала, однако есть целый ряд водителей, кому «электричка» понравится и будет очень актуальна.

Фото avtovzglyad.ru

Во-первых, москвичи, у которых есть необходимость ежедневно парковаться в центре города, оценят экономию на платной парковке. Жители Подмосковья порадуются бесплатному объезду Одинцово и пробки в Химках, а дешевая отечественная электроэнергия позволит крепко сэкономить на заправке всем.

Во-вторых, электромобиль куда лучше справляется с чередой коротких поездок, а нынешние проблемы с горючим его не касаются. Обладатели собственного дома, которые поставили личную зарядку во дворе, а также сотрудники организаций с достаточной инфраструктурой заряжают электромобиль в удобное время и не боятся роста цен на топливо. В малых городах и при крошечных ежедневных пробегах в 20-30 км, электромобиль потребует заряда не чаще одного раза в неделю и станет существенным подспорьем в экономии бюджета.

Вывод, как видится из сказанного, прост: оцените свою потребность в личном транспортном средстве, взяв в расчет ежедневные и еженедельные пробеги, возможности зарядки и хранения, а также специфику эксплуатации и парковки. И ответ на этот непростой вообще-то вопрос появится сам собой. Притом ответ однозначный.