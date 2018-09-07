Объявлены российские цены на новый китайский кроссовер Zotye Coupa‍

В силовой линейке автомобиля — без вариантов — всего один мотор: 1,5-литровый мощностью 143 л. с., работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач или с шестидиапазонным «автоматом».

Стоимость Zotye Coupa‍ в младшей комплектации Exalted начинается от 990 000 рублей. За эти деньги покупатель получает машину с парой подушек безопасности для водителя и переднего пассажира, с запуском мотора кнопкой, люком в крыше, 18-дюймовыми легкосплавными дисками, водительским креслом с ручной регулировкой в шести направлениях и с зеркалом заднего вида с затемнением. За такой же вариант автомобиля с АКП автолюбителю придется выложить минимум 1 150 000 «деревянных».

Топовая комплектация, включающая боковые подушки и шторки безопасности, датчики света, водительское сиденье с электроприводом, акустическую систему с восемью динамиками и подсветкой салона в ритме звучащей музыки, обойдется автомобилисту в сумму от 1 250 000 рублей.

Сборка Zotye Coupa‍ для россиян будет налажена в Белорусcии.