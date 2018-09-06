Типичные аварии, в которые регулярно попадают даже опытные водители

Каждый обгон на скоростном шоссе при всей «обычности» этого маневра, — потенциальная аварийная ситуация. Причем, даже если не ты обгоняешь, а тебя обгоняют. Все знают (по крайней мере — теоретически), что перед обгоном нужно убедиться в его безопасности: оценить дорожные условия, учесть динамические возможности своей машины, скорости ближайших участников дорожного движения и т. п.

Но на практике рискованные обгоны на грани аварии происходят сплошь и рядом.

РИСК — ДЕЛО НЕ БЛАГОРОДНОЕ

Кто-то начинает этот маневр, предварительно «прижавшись» почти вплотную к корме фуры, из-за которой толком не видна «встречка»; кто-то бесстрашно выходит на обгон в непросматриваемом повороте; кто-то выжимает из своего авто сверхзвуковую скорость, пытаясь объехать сразу десяток машин «тошнотов». Результат подобных приемов вождения в конце концов один — страшная авария с ранеными, а то и убитыми. Для каждого вменяемого водителя ясно, что обгонять подобным образом, мягко говоря, вредно для здоровья.

Но в головы отморозков, так поступающих, своего разума не вложишь. Чтобы не стать невинной жертвой чьей-то безответствености на дороге, следует постоянно следить за появлением столь неадекватных персонажей поблизости от себя. Заметив «гонщика», следует сразу готовиться к худшему: он в любой момент может не справиться с ситуацией и устроить «замес».