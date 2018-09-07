В Россию приехал гибридный кроссовер Volvo XC90

Двигатель внутреннего сгорания экологичного XC90 семейства Drive-E мощностью 320 л. с. и работающий с ним в паре электрический мотор выдают суммарную мощность 407 «лошадей» и 640 Нм крутящего момента. Такой агрегат позволяет более чем двухтонному кроссоверу разгоняться с нуля до первой «сотни» за 5,3 секунды.

Расход топлива в смешанном цикле вызывает зависть у владельца любого авто с ДВС — всего 2,5 л на 100 км пути. Стоимость «паркетника» в начальной комплектации стартует от 5 469 000 рублей.

Кроме того, производитель привез к нам люксовую версию модели Excellence. Такой Volvo XC90 предназначен ислючительно для тех, кто предпочитает услуги личного водителя: во втором ряду сидений два персональных кресла с длинным перечнем настроек, массажем, вентиляцией и подогревом.

По задумке разработчиков, максимум комфорта владельцу должны принести выдвижной сенсорный экран, складные столики, холодильник, шкафчик для бутылки и бокалов, а также подстаканники, подогревающие или охлаждающие напитки в зависимости от ситуации. Интерьер украшают отделка из натуральной кожи наппа и редких пород дерева. Прайс на роскошный вариант авто стартует от 8 510 000 рублей.