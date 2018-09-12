Hyundai выпустил кроссовер-кабриолет Santa Fe

Над кроссовером-кабриолетом Hyundai Santa Fe трудились специалисты европейской дизайн-студии марки. Машину собрали для одной единственной цели — снять ее в рекламном видеоролике, который призван привлечь внимание австралийских автомобилистов к новому поколению модели, дебютировавшему на Женевском автосалоне весной.

Любопытно, что у уникального «Санты» совсем нет крыши, что доставляет водителям и пассажирам некоторые неудобства в дождливые, холодные или слишком жаркие дни. Тем не менее, кроссовер оборудован системой обогрева всех сидений и рулевого колеса. А вообще машина располагает всеми опциями, что положены Santa Fe в топовой комплектации, которая в Австралии носит название Highlander.

По данным издания CarAdvice, в движение новинку приводит 2,2-литровый дизельный мотор с наддувом, генерирующий 200 л. с. и 440 Нм крутящего момента. Аппетит у новомодного SUV зверский: 15,8 литров на 100 километров (против 7,5л у аналогичного авто с крышей). Привод — полный, коробка передач — восьмиступенчатый «автомат».

Добавим, что Hyundai Santa Fe четвертой генерации уже продается в России. Прайс на автомобиль стартует с отметки в 1 999 900 рублей.