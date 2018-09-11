Почему АКП, при всей своей популярности, никогда не превзойдет «механику»

На самом деле у МКП гораздо больше плюсов, нежели у АКП. Вот только знают о них и умеют ими пользоваться только опытные водители. Самый наглядный пример полезности МКП можно получить на трассе.

«Автомат», как известно, живет своей жизнью, интерпретируя пожелания водителя (передаваемые через педаль газа) и текущую скорость машины с помощью своего собственного алгоритма. И насколько адекватна реальной дорожной обстановке управляющая режимами АКП программа — еще большой вопрос.

Особенно ярко этот нюанс проявляется при необходимости обгона на скоростном шоссе. На «механике» «воткнул» подходящую передачу пониже — и попер спокойно на обгон. А на «автомате», выбрав момент для обгона, нажимаешь на газ, потом ждешь пока коробка соизволит переключиться пониже — а драгоценные секунды уходят! Затем с диким ревом мотора на запредельных оборотах машина начинает ускоряться. И где-то в середине обгона КП вдруг решает, что ей срочно нужно переключиться на повышенную — интенсивность разгона падает. Время опасного нахождения на «встречке» растет и т. п. В общем, с МКП все спокойнее и прогнозируемое.

Конструкция механической КП проще «автомата» и надежнее. Она отработана за более чем вековую историю своего существования досконально.