Почему АКП, при всей своей популярности, никогда не превзойдет «механику»

Большинство автомобилистов считает, что у «механики» над АКП есть только одно преимущество — экономическое. Мол, машина с МКП дешевле в приобретении и меньше «ест» топлива — при прочих равных условиях, разумеется. Нам для себя любимых ничего не жалко и поэтому мы массово платим лишнее ради удобства пользования «автоматом» по сравнению с «механикой». А зря.
Максим Строкер

На самом деле у МКП гораздо больше плюсов, нежели у АКП. Вот только знают о них и умеют ими пользоваться только опытные водители. Самый наглядный пример полезности МКП можно получить на трассе.

«Автомат», как известно, живет своей жизнью, интерпретируя пожелания водителя (передаваемые через педаль газа) и текущую скорость машины с помощью своего собственного алгоритма. И насколько адекватна реальной дорожной обстановке управляющая режимами АКП программа — еще большой вопрос.

Особенно ярко этот нюанс проявляется при необходимости обгона на скоростном шоссе. На «механике» «воткнул» подходящую передачу пониже — и попер спокойно на обгон. А на «автомате», выбрав момент для обгона, нажимаешь на газ, потом ждешь пока коробка соизволит переключиться пониже — а драгоценные секунды уходят! Затем с диким ревом мотора на запредельных оборотах машина начинает ускоряться. И где-то в середине обгона КП вдруг решает, что ей срочно нужно переключиться на повышенную — интенсивность разгона падает. Время опасного нахождения на «встречке» растет и т. п. В общем, с МКП все спокойнее и прогнозируемое.

Конструкция механической КП проще «автомата» и надежнее. Она отработана за более чем вековую историю своего существования досконально.

prokpp.ru

Автоматические коробки сложнее, требуют более частого обслуживания, и менее живучи — особенно если вспомнить о таких типах автоматических трансмиссий, как вариатор или «робот». Если хотя бы раз в 100 000 км пробега менять масло в среднестатистической «механике», то она будет прекрасно себя чувствовать и когда уже сама машина превратится в кусок ржавчины.

«Автомат» на такое не способен. Особенно часто с предательской сущностью АКП всех типов сталкиваются владельцы подержанного транспорта.

В случае поломки (всякое бывает в дороге) авто с «автоматом» особо не побуксируешь. Можно тащить такую машину на тросе н на расстояние не больше 40 км и не дольше получаса. После этого необхдимо обязательно остановиться и часок постоять — чтобы АКП успела остыть, а то выйдет из строя.

Да и буксировать (хоть прицеп, хоть заглохшее авто) беспроблемнее на «механике», чем на АКП. У МКП какую ты передачу «воткнул», на такой и едешь. «Автомат» же сам решает, какую ступень выбрать. И очень чато включает повышенную — по закону подлости как раз, например, в начале подъема. Из-за этого мотор начинает выбивться из сил, затаскивая в гору и машину, и прицеп чуть ли не «на холостых». Да, АКП через какое-то время соображает что к чему и исправляет свою ошибку в выборе передачи, но от этого уже не особо легче…

превышение скорости, эвакуаторы, технология, ремонт, техническое обслуживание, мототехника
11 сентября 2018
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