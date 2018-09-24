Компания Audi объявила цены на удлиненный кроссовер Q2L

Длина нового кроссовера равна 4 236 мм, что на 46 мм больше в сравнении со стандартной моделью, которая продается на европейском рынке. Ширина составляет 1 785 мм, высота — 1 548 мм, а колесная база растянута на 2 628 мм. Для комфорта пассажиров второго ряда расширен проем задних дверей.

Audi Q2L заряжен бензиновой 1,4-литровый «четверкой» с турбонаддувом мощностью 150 л. с., который работает с роботизированной семиступенчатой коробкой передач DSG. Автомобиль доступен в передним и полным приводом quattro.

Первые экземпляры поступят на китайский рынок 13 октября текущего года. Цены на немецкий кроссовер варьируются в диапазоне от 226 800 до 281 800 юаней, что эквивалентно 2 196 000 − 2 792 000 ₽. О планах продаж Audi Q2L в России пока ничего не сообщается.

Напомним, что на прошлой неделе компания Audi подняла стоимость своей продукции на нашем рынке. Скачок цен составил от 25 000 до 330 000 рублей в зависимости от модели и комплектации.