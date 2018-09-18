Audi представила свой первый серийный электрокроссовер — e-tron

Салон электрокороссовера вмещает пять человек, включая водителя. Его габаритная длина, которая не многим больше, чем у Q5, равна 4902 мм, ширина — 1938 мм при высоте в 1664 мм и колесной базе в 2929 мм. Багажное отделение имеет объем 600 литров.

Силовая установка представлена парой электромоторов суммарной мощностью до 300 кВт (406 «лошадей»). Двигатели работают от батареи энергоемкостью 95 кВт/ч. Ее можно заряжать как от бытовой сети, так и от зарядной станции мощностью 150 кВт. В последнем случае аккумулятор будет вновь полон уже через полчаса.

Максимальный запас хода экологически чистого «немца» — около 400 км. Разгон «до сотни» у электрического SUV занимает чуть меньше шести секунд, а его максимальная скорость, ограниченная электроникой равна 200 км/ч.