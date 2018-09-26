Новый Mercedes-Benz GLE появится в России в начале следующего года

Российское представительство Mercedes-Benz сообщило, что к российским дилерам новая модель поступит в первом квартале 2019 года. Цены будут известны ближе к старту продаж.

По предварительной информации, GLE, построенный на модульной платформе MHA (Modular High Architecture), получит усовершенствованную систему полного привода 4Matic и новую силовую линейку, в которую войдет подзаряжаемая гибридная установка (Plug‑in-Hybrid) с повышенным запасом хода.

Салон кроссовера увеличился в размерах и в качестве опции будет предлагаться третий ряд сидений. Автомобиль оборудован увеличенным в размерах монитором мультимедийной системы, полноцветным проекционным дисплеем с разрешением 720 х 240 пикселей, а также интеллектуальным ассистентом MBUX (Mercedes-Benz User Experience), который на новом технологическом уровне взаимодействует с владельцем.

Производство новых GLE будет налажено на заводе в американском городе Тускалуза (штат Алабама).