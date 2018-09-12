Mercedes-Benz представил кроссовер GLE нового поколения

После смены поколений GLE стал просторнее, особенно это понравится пассажирам второго ряда: подросшая на 8 см колесная база (теперь ее длина равна 3075 мм) дала возможность увеличить размеры пространства для ног.

Кроме того, задние кресла с электроприводом можно настраивать по шести позициям, а кнопки регулировки расположились в дверных панелях. Кстати, опционально производитель предлагает и третий ряд сидений.

Кроссовер может похвастать активной пневматической подвеской, в конструкцию которой вошла 48-вольтовая электрическая система, сводящая к минимуму качку на дорожных неровностях.

Моторная линейка нового Mercedes-Benz GLE получила ряд бензиновых моторов, несколько дизелей и гибридную силовую установку. Точные технические данные станут известны ближе к премьере, сейчас разработчики раскрыли характеристики лишь одного двигателя, который поселится по капотом Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC: «шестерка» объемом 3,0 л и мощностью 367 л. с. (500 Нм крутящего момента) с гибридной надстройкой EQ Boost, дающей дополнительно еще 22 «лошадки».

Производство большого «паркетника» будет налажено на американском заводе в Тускалусе, штат Алабама.