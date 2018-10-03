Hyundai отзывает кроссоверы Creta из-за проблем в топливной системе

Отзыву подлежит партия автомобилей марки Hyundai Creta (GSr) в количестве 28 683 экземпляров, реализованных с первого VIN-номера по 29 ноября 2017 года. Речь идет исключительно о машинах в комплектации 4WD. Причиной сервисной компании стала некорректное закрепление топливного шланга.

На указанных автомобилях проверят зазор между трубкой заливной горловины и кронштейном крепления датчика скорости или в случае необходимости заменят шланг заливной горловины. Все ремонтные работы для владельцев будут бесплатными.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», по итогам третьего квартала этого года с конвейера завода Hyundai в Санкт-Петербурге сошло 57 900 машин. При этом с начала 2018-го предприятие выпустило 179 200 автомобилей, что превысило количество произведенной продукции в прошлом году. Всего корейцы планируют за год осилить 235 000 экземпляров.