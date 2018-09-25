Тест-драйв нового Hyundai Santa Fe: усатый нянь с высоким IQ

Корейский автопром стахановскими темпами наводняет рынок своей продукцией, уверенно отвоевывая у конкурентов зоны влияния во всех сегментах. Совсем недавно с дальневосточной стороны к нам пожаловал очередной желанный гость, заметный представитель класса среднеразмерных кроссоверов — Hyundai Santa Fe четвертого поколения, который встал на конвейер калининградского завода. Портал «АвтоВзгляд» оценил новинку, и готов поделиться впечатлениями.
Корейцы давно уже в курсе, что хорошей машины, как и человека, должно быть много. Иначе не создали бы такого «переростка», как KIA Sorento Prime, который с длиной кузова 4800 мм при колесной базе 2 780 мм оказался в гордом конкурентном одиночестве между крупногабаритными и среднегабаритными кроссоверами. А теперь, благодаря грамотному маркетинговому маневру альянса Hyundai-KIA, первым и ближайшим серьезным оппонентом Sorento Prime окажется его земляк и родственник — Hyundai Santa Fe четвертого поколения.
Новоиспеченный флагман модельного ряда Hyundai построен на платформе предшественника, которая растянута на 65 мм — с 2 700 до 2 765 мм. А длина кузова увеличилась на 80 мм — с 4 690 до 4 770 мм. Так что по этому параметру новый Santa Fe лишь 30 мм не добирает до размера KIA Sorento Prime. Конечно, от такой конкуренции альянс Hyundai-KIA только выиграет. И вот почему.
Удлиненного Grand Santa Fe в свежем поколении ждать не приходится, поскольку. его заменит новый большой кроссовер Hyundai Palisade, призванный подвинуть Volkswagen Teramont и Ford Explorer. Но он приедет к нам только через пару лет.
А пока самым большим «корейцем» от Hyundai остается Santa Fe. Представитель нового поколения хоть и скроен в узнаваемых фамильных чертах, но его облик теперь еще больше «колется» и «щетинится» за счет агрессивной передней части с двухэтажной оптикой и массивным радиатором. Представители бренда пообещали, что именно так будут выглядеть будущие кроссоверы Hyundai. Кстати характерная внешность нового Santa Fe настолько приглянулась китайцам, что один из производителей в Поднебесной уже благополучно его клонировал.
Разумеется, в таком смелом дизайне вновь видятся происки корейских маркетологов: в случае с KIA Sorento Prime они пытаются угодить консерваторам, предпочитающим более спокойную внешность. В то время, как новый Santa Fe адресован поклонникам яркого футуристичного стиля.
А вот при оформлении интерьера производитель сильно не стал увлекаться экспериментами, и невзирая на это, корейские апартаменты выглядят свежо и респектабельно, да и жить в них комфортно.
К счастью, в Hyundai обошлись без лишних претензий на футкризм, хотя центральную консоль и венчает пресловутый «планшет». Зато по краям 8-дюймого экрана вместо сенсорных красуются обычные кнопки. Тут же примостились и родные «кругляши». Так что современный дизайн этого жилища разумно сочетает в себе традиционные атавизмы в самом позитивном смысле этого слова, тем более, что в функциональном отношении они незаменимы.
Удобные передние сидения оснащены выдвижными подушками с электрорегулировкой и памятью настроек. Правда, даже если их максимально опустить вниз, водитель при росте 185 см при наличии люка будет непременно «чесаться» затылком о потолок.
В семиместной версии доступ пассажиров на третий ряд облегчен за счет широких проемов дверей, а кресла складываются с помощью кнопки электропривода. Объем багажника в кроссовере увеличен с 585/1680 л до 625/1695 л, так что новый Santa Fe легко возьмет на себя роль семейного автомобиля.
На российском рынке Hyundai Santa Fe четвертого поколения предлагается исключительно в полноприводном варианте с двумя моторами. Бензиновый модернизированный агрегат 2,4 GDI мощностью 188 л. с. работает в паре с шестиступенчатым «автоматом», а 200-сильная дизельная «четверка» 2,2 CRDi укомплектована новой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
Тем, кто предпочитает семейные путешествия, а также спокойную и размеренную езду, больше подойдет бензиновый вариант. А любители драйва могут выбрать более азартную дизельную модификацию, хотя, конечно, адреналиновых взрывов и космических перегрузок от большого «корейца» ждать не стоит.
Прежде всего у этого персонажа в приоритете комфорт, и в этом отношении всяческих похвал заслуживает предельно вежливая подвеска, которая сгладит все шероховатости дорожного покрытия. «Кореец» хорош и на вдрызг разбитом асфальте, и на непредсказуемой грунтовке. Кроме того, он стал тише — над шумоизоляцией здесь поработали на славу, причем это касается и моторного отсека, и колесных арок, и общей аэродинамики кузова.
Водитель имеет возможность позабавиться режимами движения Drive Mode и испытать на умеренном бездорожье систму полного привода HTRAC, которая распределяет крутящий момент между колесами в зависимости от выбранной функции.
Так что новый Hyundai Santa Fe — это типичный интеллигент с учтивым характером, да к тому же еще и с высоким IQ. Автомобиль напичкан интеллектуальными системами безопасности, среди которых в наличии совсем нестандартные варианты.
Например, неожиданная для пап и мам технология Rear Occupant Alert напоминает рассеянным родителям о том, что они забыли на заднем сидении… ребенка. При срабатывании датчиков движения, расположенных в задней части салона, включается звуковая и световая сигнализация. Получается, если оставленный в машине малыш неподвижен — например, когда спит — система не сработает.
В связи с этим возникает вопрос — неужели папаша или мамаша настолько непутевые, что в отличие от бездушных датчиков, могут не заметить своего бодрствующего ребенка? А все дело в том, что по словам представителей Hyundai, в последние годы участились несчастные случаи, когда оставленные в автомобилях дети умирали от жары и удушья. Заботливые корейцы обеспоколились этой проблемой и внедрили в новую модель своеобразную «функцию няни».
Еще одно любопытное проявление заботы о пассажирах — если при остановке внешний датчик обнаруживает сзади движущую машину двери второго ряда блокируются ради безопасности тех, кто выходит.
Чтобы заполучить полезное удовольствие под названием Hyundai Santa Fe потребуется минимум 1 999 000 рублей, а топовая версия обойдется в 2 699 000 в российской валюте. К слову, у его коллеги-конкурента KIA Sorento Prime, в чьем арсенале меньше функций, но на один мотор больше, цены вполне сопоставимы — от 1 849 900 до 2 819 900 рублей.