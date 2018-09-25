Тест-драйв нового Hyundai Santa Fe: усатый нянь с высоким IQ

Корейцы давно уже в курсе, что хорошей машины, как и человека, должно быть много. Иначе не создали бы такого «переростка», как KIA Sorento Prime, который с длиной кузова 4800 мм при колесной базе 2 780 мм оказался в гордом конкурентном одиночестве между крупногабаритными и среднегабаритными кроссоверами. А теперь, благодаря грамотному маркетинговому маневру альянса Hyundai-KIA, первым и ближайшим серьезным оппонентом Sorento Prime окажется его земляк и родственник — Hyundai Santa Fe четвертого поколения.

Новоиспеченный флагман модельного ряда Hyundai построен на платформе предшественника, которая растянута на 65 мм — с 2 700 до 2 765 мм. А длина кузова увеличилась на 80 мм — с 4 690 до 4 770 мм. Так что по этому параметру новый Santa Fe лишь 30 мм не добирает до размера KIA Sorento Prime. Конечно, от такой конкуренции альянс Hyundai-KIA только выиграет. И вот почему.