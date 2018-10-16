Mazda отзывает кроссоверы CX-5 из-за проблем с тормозами

Причиной отзывной кампании 889 экземпляров Mazda СX-5 стал возможный износ ротора вакуумного насоса тормозной системы автомобилей с двигателем Skyactive-D 2.2. В результате чего есть вероятность сбоев в работе усилителя тормозного привода.

Кроме того, в указанных машинах выявлены проблемы с электроникой, из-за которых сила электрического тока в цепи управления топливными форсунками может превысить допустимое значение. В результате не исключено короткое замыкание, и, как следствие — выход из строя предохранителя, прекращение впрыска топлива и самопроизвольная остановка двигателя..

Неполадки обнаружены в кроссоверах Mazda СX-5, реализованных c января 2012 года по январь 2016 года. На этих автомобилях заменят вакуумный насос и перепрограммируют блок управления. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, что на днях компания Mazda представила рестайлинговую версию кроссовера CX-5, но пока только для японского рынка. У автомобиля изменилась силовая линейка, доработано техническое оснащение, а список комплектаций пополнился новой роскошной версией.