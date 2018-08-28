В России подорожали автомобили Mazda

Так, ценник на седан Mazda3 теперь стартует с отметки в 1 193 000 рублей — в августе прайс подрос на 12 000 целковых. Интересно, что подорожание коснулось лишь четырехдверки: одноименный хетчбэк как продавался за 1 283 000 рублей, так по этой цене и продается.

Седан Mazda6 прибавил чуть больше — 15 000 «деревянных». Тем, кто присматривается к этой модели, придется отдать уже не менее 1 351 000 рублей. Старшая же комплектация авто — Executive — обойдется как минимум в 1 910 200 целковых.

Подросли прайсы и на кроссоверы Mazda: CX-5 в базовом исполнении отныне предлагается покупателям за 1 491 000 рублей, а в топовом — за 2 083 000. По данным агентства «Автостат», эта модель подорожала на 18 000 рублей.

Больше других подскочил в цене кроссовер CX-9 — за него потребителям придется выложить аж на 35 000 целковых больше, чем раньше. Комплектацию Supreme оценили в 2 925 000 рублей, а Exclusive — в 3 045 000.