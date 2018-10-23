Объявлены российские цены на обновленный KIA Sportage

Первые экземпляры обновленного кроссовера поступят к официальным российским дилерам 1 ноября. Модель будет доступна в шести версиях — Classic, Comfort, Luxe, Prestige, Premium, а также со спортивным дизайн-пакетом GT Line.

В силовую линейку войдут два бензиновых мотора — 2,0 MPI (150 л. с.) и новый 2,4 GDI (184 л. с.), а также дизельный 2,0 CRDi (185 л. с.). Автомобили с 2,0-литровым бензиновым двигателем будут предлагаться с передним и полным приводом, версии с 2,4 GDI — только в модификациях 4х4. Дизельный вариант оснащен новым восьмиступенчатым «автоматом» а остальные — шестискоростным «автоматом» или шестидиапазонной «механикой».

В список стандартных опций обновленного кроссовера входят система стабилизации ESC, интегрированная функция активного управления VSM, контроль стабилизации прицепа TSC, ассистент старта в гору НАС и спуска с горы DBC, датчик контроля давления в шинах, фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и пассажира, а также шторки безопасности.

Цены на рестайлинговый KIA Sportage в зависимости от комплектации варьируются от 1 329 900 до 2 244 900 рублей.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», накануне компания KIA объявила о старте новой рекламной кампании сразу с двумя главными героями: первым электрокроссовером марки e-Niro и голливудской звездой-однофамильцем, 75-летним актером Робертом Де Ниро, двукратным обладателем премий «Оскар» и «Золотой глобус».