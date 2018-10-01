В России стартовали продажи нового KIA Cerato

Новый KIA Cerato представлен россиянам в пяти комплектациях Comfort, Luxe, Prestige, Premium и Premium+. В моторную линейку «корейца» вошла пара бензиновых моторов: 1,6-литровый двигатель мощностью 128 л. с. в сочетании либо с шестискоростной механической коробкой передач, либо с шестидиапазонным «автоматом». А также 150-сильный агрегат объемом 2,0 л, работающий в паре только с АКП.

Автомобиль, построенный на новой модульной «тележке» K2, поменял габариты: в длину он дорос до 4640 мм, прибавив 80 мм, в ширину — до 1800 мм (+2 см) и в высоту — до 1450 мм (+5 см). Притом, колесная база авто осталась прежней.

Ценник на KIA Cerato в стартовой комплектации после смены поколения начинается от 1 049 900 рублей. За эти деньги покупатель получает актуальные «теплые» опции с подогревом боковых зеркал, передних кресел и форсунок стеклоомывателя. Такой седан получил 15-дюймовые стальные диски с колпаками и кондиционер.

Прайс на авто в топовой комплектации стартует от 1 359 900 рублей.