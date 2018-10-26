BMW представил новую версию X5 M Performance

Экстерьер «баварца» с новым пакетом украшают эффектные углепластиковые корпуса боковых зеркал, обрамления передних воздухозаборников, миниатюрные вставки по бокам бамперов, диффузор, а также черный матовый молдинг в нижней части дверей и такая же окантовка решетки радиатора, рейлингов и окон.

Список аксессуров M Performance также включает новые шины, оригинальные колеса размером 20 или 22 дюйма, усиленные тормоза с алюминиевыми красными суппортами и увеличенным диаметром тормозных дисков.

Салон оборудован штурвалом M Performance с замшевой обивкой и карбоновыми вставками. Пол украшают коврики с логотипом M, а на педалях установлены накладки из нержавейки. Кроме того, для водителя доступно устройство Drive Analyser, позволяющее при помощи смартфона контролировать параметры поездки с привязкой к GPS-координатам.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», вчера представители компании BMW анонсировали дату мирового дебюта кабриолета 8-й серии. Баварскую двухдверку, которая в настоящее время проходит финальные тестовые испытания в Долине Смерти, покажут в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе.