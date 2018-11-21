Hyundai Palisade засветился на улицах без камуфляжа

Большой кроссовер Hyundai Palisade дебютирует 28 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе. Пока еще точно неизвестно, у кого из родственников флагман корейского бренда позаимствовал платформу — либо у заднеприводного представительского седана KIA K900, либо у Hyundai Santa Fe последнего поколения. А вот агрегатную базу Hyundai Palisade унаследует от восьмиместного флагмана KIA Telluride. В арсенале новинки будет бензиновая «шестерка», агрегатированная с восьмиступенчатым «автоматом» и система полного привода.

Скорее всего, новый Hyundai Palisade приедет и к нам, заменив Grand Santa Fe, но пока в российском представительстве марки воздерживаются от конкретной информации на эту тему.

Напомним, что на днях на автосалоне в Гунчжоу компания Hyundai представила Santa Fe нового поколения в удлиненной версии, который будет доступен только на китайском рынке. Этот кроссовер оказался длиннее стандартной модели на 16 см, а его колесная база подросла на 10 см.