Зачем Hyundai учится летать

С помощью беспилотных квадрокоптеров можно транспортировать небольшие грузы, а также проводить воздушное видеонаблюдение, например, для инспекции промышленных объектов.

На данный момент гибридные силовые агрегаты, производимые американцами из Top Flight, позволяют воздушным беспилотникам проводить в небе до двух часов и переносить при этом груз до четырех килограммов. Кроме того, компания предлагает цифровые программы, помогающие моделировать трехмерные объекты в виртуальном пространстве, куда переносится, например, отснятый с воздуха ландшафт. А также они представляют консоли управления одновременно сразу несколькими дронами.

Hyundai займется усовершенствованием комбинированной бензиново-электрической силовой установки, для того чтобы увеличить время полета и вес полезного багажа. Представители автобренда уверены, что заводские мощности с автоматизированными системами сборки ускорят производство микромоторов.

Стоит отметить, что Top Flight Technologies образовалась в 2014 году и уже обзавелась внушительным списком партнеров с мировыми именами из транспортной отрасли, а также аэрокосмического и сельскохозяйственного направления.