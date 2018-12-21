Названы сроки появления в России двух новых кроссоверов Chery

Фото: Chery
Пусть и с опозданием, но все же привезут китайцы на российский рынок некогда обещанные кроссоверы — компактный Chery Tiggo 4 и флагманский Tiggo 7. Если, конечно, и в этот раз планы компании вдруг не изменятся. Что ж, узнаем об этом в первом квартале 2019 года.
Лика Затворная

Да, именно в самом начале года в наших шоу-румах должен появиться большой кроссовер Chery Tiggo 7. А ближе к лету компанию ему составит младший «брат» с литерой 4.

Оба автомобиля созданы на фирменной архитектуре T1X с применением технологий Jaguar Land Rover. К стилистической концепции новинок свои руки приложил бывший дизайнер General Motors и Ford Джеймс Хоуп.

Спецификации и цены кроссоверов, которые должны были поступить к дилерам в 2018 году, пока не называются.

По собственным данным портала «АвтоВзгляд», Chery Tiggo 4 безальтернативно будет продаваться с 2-литровым мотором мощностью 122 л. с. Аналогичный двигатель получит и будущий флагман марки — Tiggo 7. Хочется надеяться, что силовую линейку большого кроссовера китайцы таки разбавят более современным 152-сильным турбодвижком.

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21 декабря 2018
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