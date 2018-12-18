Как Ольга Бузова избавляется от «левых» автомобилей

Фото и видео: АвтоВзгляд
Скандальчик вокруг викторины Ольги Бузовой получил неожиданное продолжение. Главный приз — Mercedes-Benz E-класса — оказался не новым, а изрядно походившим по рукам, да еще и неоднократно битым в зад. К тому же, как выяснил портал «АвтоВзгляд», с сомнительными документами — машину невозможно зарегистрировать в ГАИ.
Вячеслав Василенко

Мало того, что шоу-диве Ольге Бузовой приходится отбиваться от спонсоров чудо-розыгрыша автомобиля Mercedes-Benz E-класса, которые обратились в полицию с заявлениями о «кидалове» на деньги, так еще и «Мерседес» оказался не менее волшебным, чем сам розыгрыш. Автомобиль фактически невозможно зарегистрировать на нового владельца — победительнице «бузовской» лотереи остается лишь пытать счастье в продаже упавшей на шею машины-мертвеца. Но обо всем по порядку.

Наверное, все уже слышали о том, что собрав денежку с желающих поднять собственные аккаунты за счет мега-звезды, эта самая звезда удалила из Инстаграма страницу с викториной. По некоторым сведениям, спонсоры шоу заплатили организаторам от 30 000 до 200 000 рублей, а общая сумма собранных средств составила порядка 12 000 000 рублей. В итоге у энтузиастов, отдавших свои кровно заработанные, не оказалось ни денег, ни повышенного уровня активности в социальных сетях.

Фото: Юла

Впрочем, со всем этим пусть разбирается адвокат ведущей безлимитного телесериала «Дом-2» Сергей Жорин — он ведь как-то помог выбраться на свободу не менее скандальному блогеру, а по совместительству мошеннику Эрику «Давидычу» Китуашвили. Мы же обратим свое внимание, а заодно и внимание правоохранителей на другой, не менее любопытный факт из всего этого без преувеличения классно разыгранного спектакля.

Буквально на днях сервис по купле-продаже транспортных средств «Юла Авто» обнародовал данные о «звездном» Mercedes-Benz E-класса. Если вы еще не в курсе, то спустя пару недель после получения приза от Бузовой, жительница небольшого городка Карабаново, что во Владимирской области, благополучно решила от него избавиться.

Так вот: согласно проверкам «Юлы», машина 2014 года выпуска с пробегом в 140 000 километров участвовала в двух ДТП и за ней числится два владельца. Аналогичные сведения выдает и ГИБДД при отправлении в адрес службы соответствующего запроса, который может подать любой желающий. Однако это не совсем так. Точнее, совсем не так.

Фото: АвтоВзгляд

В распоряжении портала «АвтоВзгляд» оказался ПТС пресловутого «Мерседеса», в котором вписано не два, а целых четыре владельца. Более того: «немец» оказался не 2014 года рождения, а на пару лет старше. Во всяком случае, русским по-зеленому в ПТС изложено, что год изготовления транспортного средства — 2014, но первый владелец автомобиля в лице дилерского центра «Рольф» почему-то записан двумя годами ранее — 20 декабря 2012 года!

К тому же, разнится и дата выдачи паспорта: на лицевой стороне указано 21.04.2014 года, а согласно отметке и печатям при оформлении авто дилером, бумагу выдали 27.01.2014 года. Как такое возможно, спросите вы? Вот и мы решили спросить об этом и у официального дилера, и в МВД.

Представитель автосалона, конечно, не стал предоставлять по авто исчерпывающую информацию — вдруг мы тоже какой-нибудь розыгрыш устроим, да еще — не дай Бог — противозаконный! Впрочем, настороженно предупредил, что лучше перепроверить указанные в ПТС данные — документ очень похож на «фейк». Почти то же самое порталу «АвтоВзгляд» сообщил и источник в органах: «если это не опечатки — человеческий фактор никто не отменял, то от покупки такой машины все же лучше воздержаться».

Ясно одно: внимательный инспектор автомобиль с таким сомнительным ПТС попросту не зарегистрирует. А очень внимательный и трудолюбивый — вызовет своих коллег из уголовного розыска, чтобы передать им гражданина, возжелавшего «пропихнуть» гаишникам то ли липовый документ, то ли «кривую» машину. Заодно и выяснят.

Не исключено, что в свое время кто-то «решил вопрос» либо с таможней (ПТС выдан ей), либо с ГАИ. Причин может быть несколько, и ключевая из них — сделать старый автомобиль моложе (читай — дороже). Любопытно, что так или иначе машину ставили на учет и продолжали регистрировать до определенного момента, пока «не спалили» — последние два владельца, которых и не выдает база ГИБДД, «Мерседес» не перерегистрировали.

Противозаконного тут ничего нет, но определенно наводит на мысли, что они наверняка и хотели, да только гаишники не допустили. Хорошо, что еще не привлекли к ответственности. А то ведь мог вспыхнуть и другого рода скандал: например, Агаеву Сону — пиарщицу вроде бы даже певицы Ольги Бузовой взяли на попытке зарегистрировать в ГАИ «левый» Mercedes-Benz. Да, именно она является последним собственником авто, которая и передала его той самой Любови Теолани из Владимирской области на основании договора дарения.

Фото: АвтоВзгляд

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» эксперт юридической фирмы «Середин и партнеры» Алексей Середин, «у ГИБДД есть право отказать в регистрации, когда налицо признаки подделки представленных документов. Если есть возможность предоставить всю цепочку договоров, то лучше это сделать. В ином случае, возможно, придется обращаться в суд с иском о признании права собственности на автомобиль».

Да, во всей этой изначально крайне неоднозначной истории вопросов больше, чем ответов. Факт остается фактом: в тусовке с ежемесячными многомиллионными доходами разыграли повисший в воздухе автомобиль. Проще говоря, избавились от сомнительной машины, сделав на этом и мощный хайп-эффект, и внеочередную кассу.

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18 декабря 2018
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