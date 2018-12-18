Как Ольга Бузова избавляется от «левых» автомобилей

Мало того, что шоу-диве Ольге Бузовой приходится отбиваться от спонсоров чудо-розыгрыша автомобиля Mercedes-Benz E-класса, которые обратились в полицию с заявлениями о «кидалове» на деньги, так еще и «Мерседес» оказался не менее волшебным, чем сам розыгрыш. Автомобиль фактически невозможно зарегистрировать на нового владельца — победительнице «бузовской» лотереи остается лишь пытать счастье в продаже упавшей на шею машины-мертвеца. Но обо всем по порядку.
Наверное, все уже слышали о том, что собрав денежку с желающих поднять собственные аккаунты за счет мега-звезды, эта самая звезда удалила из Инстаграма страницу с викториной. По некоторым сведениям, спонсоры шоу заплатили организаторам от 30 000 до 200 000 рублей, а общая сумма собранных средств составила порядка 12 000 000 рублей. В итоге у энтузиастов, отдавших свои кровно заработанные, не оказалось ни денег, ни повышенного уровня активности в социальных сетях.