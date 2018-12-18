Как Ольга Бузова избавляется от «левых» автомобилей

Впрочем, со всем этим пусть разбирается адвокат ведущей безлимитного телесериала «Дом-2» Сергей Жорин — он ведь как-то помог выбраться на свободу не менее скандальному блогеру, а по совместительству мошеннику Эрику «Давидычу» Китуашвили. Мы же обратим свое внимание, а заодно и внимание правоохранителей на другой, не менее любопытный факт из всего этого без преувеличения классно разыгранного спектакля.

Буквально на днях сервис по купле-продаже транспортных средств «Юла Авто» обнародовал данные о «звездном» Mercedes-Benz E-класса. Если вы еще не в курсе, то спустя пару недель после получения приза от Бузовой, жительница небольшого городка Карабаново, что во Владимирской области, благополучно решила от него избавиться.

Так вот: согласно проверкам «Юлы», машина 2014 года выпуска с пробегом в 140 000 километров участвовала в двух ДТП и за ней числится два владельца. Аналогичные сведения выдает и ГИБДД при отправлении в адрес службы соответствующего запроса, который может подать любой желающий. Однако это не совсем так. Точнее, совсем не так.