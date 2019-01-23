Объявлены цены на обновленный бюджетный кроссовер Geely Emgrand X7

Новая версия китайского кроссовера получила улучшенную шумоизоляцию, перенастроенную управляемость и системы безопасности, а также новшества коснулись силовой линейки модели.

Внешность Geely Emgrand X7 преобразилась за счет модернизированной решетки радиатора и светодиодных дневных ходовых огней в форме «ковша Большой Медведицы». В салоне машины обновился дизайн цифровой приборной панели, а центральная консоль обзавелась 9-дюймовым сенсорным дисплеем.

Рестайлинговая версия обойдется российскому покупателю в 989 900 − 1 279 900 рублей в зависимости от комплектации. А с учетом действующих программTrade in и Geely finance цены на рестайлинговый Geely Emgrand X7 варьируются в диапазоне от 839 900 до 1 129 900 рублей.