Корейцы представили новый SsangYong Actyon

SsangYong Actyon стал ниже и подрос в ширину. Сердце кроссовера — 136-сильный дизель объемом 1,6 л, работающий в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с шестидиапазонным «автоматом». Покупатель сможет выбирать между передним и полным приводом.

Автомобиль оснастили контурной подсветкой салона, девятидюймовой цифровой приборной панелью и информационно-развлекательной системой с большим сенсорным монитором диагональю 10,25 дюйма. Кроме того, автомобиль может похвастать креслами, выполненными из экокожи. В базовом списке оснащения «паркетника» найдутся светодиодная головная оптика, шесть подушек безопасности, система контроля давления в шинах и внушительный набор электронных систем безопасности.

Кроссовер оценили в 22 160 000 вон, что по актуальному курсу приравнивается приблизительно к 1,3 млн. рублей. Но в любом случае, в России новинка не ожидается: бренд практически покинул наш рынок, а его отечественные продажи считаются не в тысячах и сотнях, а в единицах. Так, SsangYong в январе реализовал всего три автомобиля (-93% относительно объемов прошлого года).