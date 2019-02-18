Как собственным телом разогреть аккумулятор автомобиля

Мы не первый и, полагаем, не последний раз проводим испытания автономных пуско-зарядных устройств, которые часто еще называют jump-стартерами или «пускачами». Оно и неудивительно, ведь подобные устройства пользуются на нашем раз рынке неплохой популярностью, а модельный ряд из года в год пополняется новыми изделиями.

Функциональные возможности и привлекательный дизайн этих электронных приборов во многом способствовали тому, что они сегодня однозначно закрепили за собой статус походных аксессуаров, которые часто покупаются в качестве подарков для автомобилистов.

К слову, для любого водителя практичность автономного ПЗУ имеет особое значение, поскольку такой энергоемкий источник питания позволяет в походных условиях пополнить емкость батарей у самых разных гаджетов, будь то смартфон, планшет, ноутбук или навигатор. Что касается автомобильного применения, то в комплектах «джамп-стартеров» предусмотрены мощные провода с крокодилами, предназначенными для прямого подсоединения к штатному аккумулятору.