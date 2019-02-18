Как собственным телом разогреть аккумулятор автомобиля

Фото avtovzglyad.ru
Эксперты портала «АвтоВзгляд» проверили в экстремальных условиях несколько компактных внешних аккумуляторов, используемых в качестве пуско-зарядных устройств (ПЗУ).
Ефим Розкин

Мы не первый и, полагаем, не последний раз проводим испытания автономных пуско-зарядных устройств, которые часто еще называют jump-стартерами или «пускачами». Оно и неудивительно, ведь подобные устройства пользуются на нашем раз рынке неплохой популярностью, а модельный ряд из года в год пополняется новыми изделиями.

Функциональные возможности и привлекательный дизайн этих электронных приборов во многом способствовали тому, что они сегодня однозначно закрепили за собой статус походных аксессуаров, которые часто покупаются в качестве подарков для автомобилистов.

К слову, для любого водителя практичность автономного ПЗУ имеет особое значение, поскольку такой энергоемкий источник питания позволяет в походных условиях пополнить емкость батарей у самых разных гаджетов, будь то смартфон, планшет, ноутбук или навигатор. Что касается автомобильного применения, то в комплектах «джамп-стартеров» предусмотрены мощные провода с крокодилами, предназначенными для прямого подсоединения к штатному аккумулятору.

В комплектах «джамп-стартеров» предусмотрены мощные провода с крокодилами, предназначенными для прямого подсоединения к штатному аккумулятору,

В настоящее время подавляющая масса автономных ПЗУ, поставляемых в Россию, производится на основе литий-полимерных источников питания. Кратковременный пусковой ток, выдаваемый таким ПЗУ, может достигать нескольких сот Ампер, что позволяет запустить двигатель даже при разряженной автомобильной батарее (АКБ). Правда, как отмечает ряд специалистов, у этих электронных гаджетов есть незначительный потребительский недостаток, касающийся зимней эксплуатации.

Сезонный фактор

В частности, многие производители jump-стартеров ограничивают температурные условия хранения своих устройств. Проще говоря, не рекомендуют хранить их при минусовых температурах. Обусловлено это тем, что на морозе емкость автономных ПЗУ уменьшается. Соответственно, ухудшаются и пусковые характеристики, а значит, эффективность применения в экстремальных условиях может оказаться нулевой.

Иначе говоря, если вы зимой, особенно в сильный мороз, оставили на ночь литий-полимерный «пуско-зарядник» в машине, то утром, в случае отказа штатной батареи, он может оказаться бесполезным.

Целью исследований была оценка эксплуатационных возможностей «пуско-зарядников» после их длительной заморозки.

Таково общепринятое мнение о потребительских минусах «пускачей» данного типа. Правда, мало кто задавался вопросом: «А так ли это будет на самом деле»? И что нужно делать, если в действительности батарея «умерла» и уже не крутит стартер, на улице сильный мороз, а ваш автономный jump-стартер, забытый накануне в машине, насквозь промерз? Ситуация, согласитесь, не такая уж и редкая…

Давайте проверим…

Чтобы ответить на этот далеко не праздный вопрос, наши эксперты совместно с коллегами из портала «АвтоПарад» решили провести довольно оригинальный, но жесткий сравнительный тест на морозостойкость для нескольких автономных литий-полимерных ПЗУ. Главной целью этих исследований ставилась оценка эксплуатационных возможностей «пускачей» в условиях низких температур.

Для чистоты эксперимента для испытаний отбирались только те устройства, электротехнические характеристики которых (согласно прилагающихся инструкций) позволяли запускать дизельный силовой агрегат объемом до 2 л включительно.

В ходе испытаний каждый из испытуемых ПЗУ должен был запустить 2-литровый дизельный мотор кроссовера Hyundai Santa Fe Classic, припаркованного на улице при температуре -7 градусов по Цельсию.

Сделано это было преднамеренно, поскольку в распоряжении экспертов уже имелся редакционный дизельный Santa Fe Classic с двухлитровым мотором, на котором и проводилось тестирование. Для имитации жестких условий эксплуатации, с машины была снята штатная батарея, вместо нее установили отработавший аккумулятор, предназначенный к утилизации. В нем еще теплилась какая-то «жизнь», однако нормально запитать бортовую сеть он был уже не в состоянии.

Как выяснилось, в подобных случаях для вспомогательного пуска двухлитрового дизеля необходимы ПЗУ с заявленным номинальным пусковым током не менее 200 А и пиковым током не менее 400 А.

Кто участники?

Всего же для испытаний удалось подобрать пять образцов: Airline APB-14—06, Carku E-Power-37, RoyPow J08, Berkut JSL-12000 и BoltPower 12. По своей энергоемкости эти аппараты различаются, данный параметр у участников теста варьируется в диапазоне от 29,5 до 60 Вт*ч. Кстати, изначально планировалось испытать семь устройств, однако еще при подготовке к тесту одно ПЗУ вышло из строя, еще один образец был снят с испытаний фирмой-производителем из, так сказать, маркетинговых соображений.

В морозильной камере участники теста выдерживались в течение десяти дней при температуре -20 С.

Для сравнения отобранных «пускачей» эксперты портала «АвтоВзгляд» проработали специальную методику тестирования, предусматривающую два этапа испытаний. Поскольку речь изначально шла об оценке морозостойкости ПЗУ, то первый этап включал в себя предварительную зарядку и длительную (до 10 суток) заморозку всех образцов при температуре −20°С.

Далее каждый образец поочередно изымался из морозильной камеры и у него (по встроенному индикатору) проверялся уровень остаточного заряда, а также замерялась температура корпуса. Затем проводилось подключение к клеммам разряженной батареи автомобиля, после чего испытуемый jump-стартер должен был запустить холодный дизель. Отметим, что в день проведения испытаний температура воздуха на улице составляла −7°С.

Спрятано под курткой

Если попытка запуска оказывалось неудачной, приступали ко второму этапу. Один из экспертов помещал ПЗУ себе под куртку, где и отогревал его в течение 15 минут теплом собственного тела. Далее все шло по уже отработанной схеме: по встроенному индикатору проверялся уровень остаточного заряда, измерялась температура корпуса ПЗУ, затем подключали к автомобильной батарее и пробовали вновь запустить холодный дизель.

В ходе тестирования каждый образец по 15 минут отогревали под теплой курткой.

При этом, в отличие от первого этапа, каждому изделию давали уже несколько попыток для запуска. Число попыток, при котором дизель наконец-то заводился, и служило критерием оценки — чем меньше попыток, тем лучше.

Забегая вперед отметим, что практически все проверенные устройства, за исключением BoltPower 12, успешно выдержали длительную заморозку. Встроенные в них индикаторы зафиксировали отменную сохранность заряда. В то же время, многодневное пребывание в холодильной камере все же не могло не отразиться на пусковых свойствах аппаратов в условиях низких температур.

Краткие итоги

Ориентируясь на результаты испытаний, позволим себе утверждать: ни одно из компактных литий-полимерных ПЗУ, замороженное до −20°С градусов, не будет в состоянии запустить 2-литровый дизельный мотор с первой попытки. И чтобы добиться этого, не подвергая устройства излишним перегрузкам, их надо предварительно отогревать, хотя бы с четверть часа.

Что, собственно, наглядно подтвердил наш тест. Пусковые характеристики после прогрева заметно улучшаются. Правда, следует заметить, у всех это происходит по-разному (см. видеоролик ниже).

Таким образом, получив результаты исследования температурно-пусковых свойств jump-стартеров, а также сопоставления их ценовых, эргономических и конструктивных особенностей, эксперты составили условный итоговый рейтинг проверенных ПЗУ, согласно которому всех участников теста можно разделить на три группы — лидеров, середнячков и аутсайдеров.

Лидирующий тандем

Подведение итогов начнем с лидеров, в число которых вошли изделия двух известных марок — Carku и Berkut. К слову, эти бренды не первый раз завоевывают призовые места в сравнительных испытаниях, и нынешний тест не стал исключением.

Как уже отмечалось выше, устройства хорошо сохраняют заряд даже при длительной 20-градусной заморозке. Правда, при однократной попытке запуска с их помощью (в замороженном состоянии) было зафиксировано лишь медленное проворачивание коленвала. Однако после 15-минутного прогрева под теплой курткой «энергетика» аппаратов заметно изменилась. И Berkut JSL-12000, и Carku E-Power-37 уже с первой попытки смогли запустить холодный дизель. Температура этих образцов после отогрева составляла +18—19 °С. Итоговый результат для обоих устройств — первое место.

Лидерами нынешнего теста стали устройства Berkut JSL-12000, и Carku E-Power-37.

Примерно такая же ситуация наблюдалась в ходе тестирования другого популярного jump-стартера — Airline APB-14—06. Будучи замороженным до −20°С, это ПЗУ при первой попытке пуска смогло едва-едва провернуть коленвал. Зато уже после непродолжительного пребывания под курткой у эксперта «активность» данного образца существенно повысилась, и уже на третьей попытке запуска дизель был заведен. Что и требовалось доказать. Итог тестирования соответствующий — Airline APB-14—06 безоговорочно занял второе место.

Аварийное отключение

По остальным участникам теста, получившим в итоге статус аутсайдеров (RoyPow J08 и BoltPower 12), ситуация сложилась неоднозначная. Главное то, что осуществить контрольный запуск дизеля в ходе испытаний они так и не смогли, даже после прогрева. И причины тому для каждого устройства свои.

Так, по мнению экспертов, технические возможности изделия RoyPow J08, отмеченные в инструкции по эксплуатации, несколько завышены в отношении дизельных моторов. Если конкретнее, то запустить с его помощью 2-литровый дизель, да еще на морозе, вряд ли удастся, поскольку пиковый ток при этом может заметно превышать значение, отмеченное в описании.

Второе место по итогам тестирования ПЗУ заняла модель Airline APB-14-06.

Между тем, превышение тока автоматически приводит к срабатыванию защиты, которая в целях безопасности попросту отключает ПЗУ. Как считают специалисты, RoyPow J08, наверняка подойдет для холодного пуска дизельных моторов меньшего объема (1,5—1,8 л).

Что же касается BoltPower 12, то пусковые возможности этого ПЗУ после длительной заморозки заметно ухудшились. Не помогло и отогревание аппарата под курткой — как выяснилось, его остаточного заряда оказалось недостаточно для нормального включения электромеханизмов стартера.

Проверка вне конкурса

Под занавес испытаний на морозостойкость, которым подверглись литий-полимерные jump-стартеры, эксперты решили дополнительно (вне рамок нынешнего теста) протестировать еще одного устройства, а именно JSC-600 HYBRID от упомянутого выше бренда Berkut.

В нем, в отличие от «литий-полимеров», применены конденсаторы сверхбольшой емкости (ионисторы), которые вообще не боятся морозов, даже экстремальных. Производители утверждают, что такое конденсаторное ПЗУ позволяет запустить двигатель даже тогда, когда емкость автомобильного АКБ близка к нулю.

Сводная таблица результатов теста.

Изюминка в том, что устройство оснащено собственной литий-ионной батарейкой, емкости которой достаточно, чтобы зарядить внутренние конденсаторные элементы до 5-и раз. И далее устройство готово обеспечить кратковременный пусковой ток большой силы.

Как бы там ни было, но факт остается фактом — JSC-600 HYBRID, также пролежавший 10 дней на 20-градусном морозе, с пол-оборота запустил застывший на холоде мотор Santa Fe Classic. Отличный результат, если, конечно, не принимать во внимание стоимость «конденсатора». А она, заметим, намного выше цены самого дорогого образца, участвовавшего в тесте.

Наш вердикт

Основные заявленные показатели всех проверенных нами автономных ПЗУ, а также результаты их тестирования отображены в сводной таблице. На их основании можно утверждать, что литий-полимерные «пускачи» даже после длительной заморозки можно использовать по назначению, если, конечно, делать это грамотно и с соблюдением рекомендуемых мер безопасности.

Надеемся, что данные, полученные в ходе испытаний, помогут автовладельцам лучше сориентироваться в выборе этих востребованных аксессуаров.

автосервис, ремонт, аксессуары, техническое обслуживание
18 февраля 2019
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