Audi SQ5 получил новый дизельный мотор с электронаддувом

Audi SQ5 оснащен 3-литровым дизельным V6 TDI мощностью 347 л. с. и 48-вольтовой батарей, питающей электрический компрессор и стартер-генератор. Функция старт-стоп срабатывает при скорости до 22 км в час, а при движении накатом гибридная система способна глушить двигатель на время до 40 секунд.

Audi SQ5 TDI оснащается восьмиступенчатым «автоматом», полным приводом quattro и заниженной на 30 миллиметров подвеской с электронноуправляемыми амортизаторами. В качестве опции предлагается пневмоподвеска.

До 100 км в час кроссовер разгоняется за 5,1 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км в час, а на сотню верст ему требуется 6,6 – 6,8 литра горючего.

В Германии Audi SQ5 TDI обойдется минимум в 67 750 евро, что в переводе на наши деньги составляет около 5 000 000 рублей.