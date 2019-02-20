Как по первым признакам понять, что вы попали в некачественный автосервис

Как и людям, каждому автомобилю требуется соблюдать здоровый образ жизни, и чем чаще он будет показываться грамотным «докторам», тем больше шансов у него прожить долгую и счастливую жизнь. Главное, чтобы система «здравоохранения» была качественной, иначе болезни будут только усугубляться.
Как известно, далеко не все автовладельцы предпочитают пользоваться услугами «официалов», где ремонт значительно дороже. Разница в цене на одни и те же услуги в обычном сервисе и у дилера может достигать до 50%. Причем зачастую неоправданно высокий прейскурант по сути является платой за бренд.
Хотя в последнее время уровень технического оснащения у «неофициалов» заметно вырос, а среди их сотрудников все чаще встречаются мастера, имеющие опыт работы в дилерских центрах.
В то же время все наши автовладельцы знают, как трудно найти нормальную станцию техобслуживания с квалифицированными и порядочными мастерами. А если речь идет о крупном мегаполисе, где такой выбор огромен, это сделать еще сложнее.
Сарафанное радио
Самый верный способ прояснить репутацию автосервиса — воспользоваться сарафанным радио. В половине случаев личные рекомендации знакомых становятся решающими в выборе мастерской. Главное у них узнать, как долго они пользуются услугами того или иного мастера, а также профиль работ, на которых тот специализируется. Кроме того, стоит учитывать, что ошибки в работе случаются у всех, но не все готовы их исправлять. Готовность обратного диалога с недовольным клиентом всегда будет преимуществом при выборе автосервиса.
Интернет
За рекомендациями можно обратиться на интернет-ресурсы с различными автомобильными форумами, где очень часто обсуждаются подобные темы и публикуются отзывы о работе той или иной ремонтной мастерской. В Сети можно найти «черные списки» автосервисов с подмоченной репутацией, составленные обманутыми автолюбителями. Кроме того, любая солидная компания всегда располагает полноценным электронным ресурсом с необходимой информацией.
Даже если вы еще не выбрали, где лечить свою «ласточку», не откладывайте поиски в долгий ящик и не ждите, когда она зачихает. Вам необходимо заранее заглянуть в нужный автосервис, чтобы понаблюдать за его работой. В этом случае можно оценить загруженность СТО, в каких условиях работают мастера, узнать о наличии сертификатов и лицензий, прейскуранте и гарантийных обязательствах. Имейте в виду, что честному мастеру нечего скрывать, и он всегда пустит автовладельца в ремонтную зону, соблюдая при этом все меры безопасности.
Постоянный клиент
С одной стороны преимущества постоянного клиента очевидны, и прежде всего, речь идет о скидках, а также о возможности попасть к «своему» мастеру без очереди. Однако нельзя исключить и обратный эффект — например, когда хорошо знакомых автовладельцев уже не бояться спугнуть, знают об их платежеспособности и навязывают им лишние услуги. Здесь многое зависит от морального облика конкретного мастера. Так что, если у вас есть подозрения, что вам «сели на шею» и бессовестно пользуются вашим доверием, ищите другое место.