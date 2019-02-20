Как по первым признакам понять, что вы попали в некачественный автосервис

Как известно, далеко не все автовладельцы предпочитают пользоваться услугами «официалов», где ремонт значительно дороже. Разница в цене на одни и те же услуги в обычном сервисе и у дилера может достигать до 50%. Причем зачастую неоправданно высокий прейскурант по сути является платой за бренд.

Хотя в последнее время уровень технического оснащения у «неофициалов» заметно вырос, а среди их сотрудников все чаще встречаются мастера, имеющие опыт работы в дилерских центрах.

В то же время все наши автовладельцы знают, как трудно найти нормальную станцию техобслуживания с квалифицированными и порядочными мастерами. А если речь идет о крупном мегаполисе, где такой выбор огромен, это сделать еще сложнее.