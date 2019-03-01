Объявлены цены и комплектации Chery Tiggo 7

Кажется, что, создавая его, дизайнеры под руководством маэстро Хоупа черпали вдохновение в кроссоверах Opel. Хотя, если честно, в новинке можно увидеть и черты лучших корейских авто, а то и японских. Да, азиатских ноток хватает: чего стоят одни только фары с обратным наклоном и будто размазанными по крыльям «бананам» ходовых огней.

Отлично выглядят и поворотники, расположенные не на крыльях, а на передних дверях: в сочетании с выштамповками, заканчивающимися лишь на задних крыльях, выглядит здорово.