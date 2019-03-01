Объявлены цены и комплектации Chery Tiggo 7

Chery Tiggo 7, российская премьера которого состоялась 1 марта, удивит больше, чем вы думали, когда речь заходит о китайском автопроме. Только потому хотя бы, что к нам приехал не «китаец», а настоящий «европеец», да еще с претензией на родовитость.
Кажется, что, создавая его, дизайнеры под руководством маэстро Хоупа черпали вдохновение в кроссоверах Opel. Хотя, если честно, в новинке можно увидеть и черты лучших корейских авто, а то и японских. Да, азиатских ноток хватает: чего стоят одни только фары с обратным наклоном и будто размазанными по крыльям «бананам» ходовых огней.
Отлично выглядят и поворотники, расположенные не на крыльях, а на передних дверях: в сочетании с выштамповками, заканчивающимися лишь на задних крыльях, выглядит здорово.
Над дизайном, повторимся, работал сам Джеймс Хоуп, приложивший руку к созданию многих современных Ford, отсюда и европейские нотки в облике. Хотя, например, задние фонари с трехмерной фактурой и тремя яркими секторами, это явно «находка режиссера».
Машина, заметим, построена на новой платформе Т1Х, на которой в дальнейшем будут строиться все модели марки. Она позволяет делать машины просторнее и легче.
Что касается, салона, то и он удивляет свободой и элегантностью отделки — использованные материалы, включая кожу, очень качественные (и на взгляд, и на ощупь). Торпедо, абсолютно свободное от лишних элементов, радует 9-дюймовой мультимедийкой. Из опций комфорта можно отметить бесключевой доступ в салон уже в базовой комплектации.
Для россиян китайцы подготовили основательный зимний пакет и оцинкованный кузов плюс клиренс в 190 мм — все это «эксклюзивная» российская комплектация. Да, и еще авто питается АИ-92 и имеет расширенную пятилетнюю гарантию не только на основные узлы и агрегаты, но и на ЛКП и даже на двигатель. Короче говоря, все для вас!
Что касается силовых агрегатов, то Tiggo 7 может предложить 1,5-литровый мотор на «механике» и 2-литровый с вариатором, в зависимости от комплектации. А их будет три: «Спорт» с младшим движком за 1 199 900 рублей; «Лакшери» и «Элит» со старшим силовым агрегатом за 1 279 000 и 1 369 900 «деревянных» соответственно.
И остается добавить, что заказать машину у дилеров можно будет, начиная с 7 апреля. Однако если сделать заказ через фирменный интернет-магазин Chery, то клиент получит ваучер на 20 000 рублей для покупок на «Алиэкспрессе». А покупателям, сделавшие предоплату в 20 000 рублей, достанутся еще бесплатное первое ТО и эксклюзивные коврики.