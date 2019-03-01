С 1 марта водители станут получать совершенно новые штрафы

Первый комплекс, реально начавший поставлять материалы для штрафов за выезд на занятый перекресток, заработал в столице на одном из участков Садового кольца. Уже в ближайшее время в городе заработают его аналоги еще на сотне пересечений улиц, где частенько наблюдаются заторы.

Сама по себе, желтая «вафельная» разметка, обозначающая зону автоматической фиксации выезда на занятый перекресток, еще с прошлого года стала появляться во всех районах столицы. Каждый такой перекресток оборудуют несколькими камерами, которые будут не только фотографировать положение машины-нарушителя, но и снимать короткий видеоролик, подтверждающий, что авто выехало на перекресток в нарушение ПДД, остановилось на «вафельнице», простояло там неподвижно более 5 секунд и в это время началось движение машин в поперечном направлении — на их «зеленый».

Напомним, что желтая клетчатая разметка, именуемая водителями «вафельницей», официально появилась в ПДД почти год назад — в конце апреля 2018-го.