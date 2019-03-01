С 1 марта водители станут получать совершенно новые штрафы

Пилотный проект по установке камер, фиксирующих выезд на занятый перекресток, проводимый Москве уже несколько лет, перешел в разряд реально работающих. С 1-го марта автовладельцам начали оформлять протоколы по материалам, полученным в автоматическом режиме.
Первый комплекс, реально начавший поставлять материалы для штрафов за выезд на занятый перекресток, заработал в столице на одном из участков Садового кольца. Уже в ближайшее время в городе заработают его аналоги еще на сотне пересечений улиц, где частенько наблюдаются заторы.
Сама по себе, желтая «вафельная» разметка, обозначающая зону автоматической фиксации выезда на занятый перекресток, еще с прошлого года стала появляться во всех районах столицы. Каждый такой перекресток оборудуют несколькими камерами, которые будут не только фотографировать положение машины-нарушителя, но и снимать короткий видеоролик, подтверждающий, что авто выехало на перекресток в нарушение ПДД, остановилось на «вафельнице», простояло там неподвижно более 5 секунд и в это время началось движение машин в поперечном направлении — на их «зеленый».
Напомним, что желтая клетчатая разметка, именуемая водителями «вафельницей», официально появилась в ПДД почти год назад — в конце апреля 2018-го.
Пункт 13.2 ПДД, касающийся ее, с тех пор звучит следующим образом: «запрещается выезжать на перекресток, пересечение проезжих частей или участка перекрестка, обозначенного разметкой 1.26 (та самая „вафельница“), если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных настоящими правилами». Кстати говоря, по поводу 5-секундного интервала нахождения на перекрестке ПДД ничего не говорят.
За нарушение этого положения Правил по статье 12.13 КоАП полагается штраф в размере 1000 рублей.
Для многих столичных водителей сообщение о том, что штрафы за «вафельницу» начнут выписывать только с 1 марта стало настоящим откровением.
Дело в том, что когда более полугода назад такая разметка появилась на сотне московских перекрестков, автовладельцы явно стали опасаться выезжать на нее на запрещающий сигнал светофора — опасаясь штрафов. И теперь оказывается, что они все это время боялись несуществующего наказания.