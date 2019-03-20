Где в России будут собирать Skoda Karoq

«Паркетник» Skoda Karoq, чье место в отечественной продуктовой линейке будет на ступень ниже Kodiaq — единственного доступного на нашем рынке кроссовера марки.

Как рассказал председатель совета директоров Skoda Майер Бернхард, новинку начнут собирать ближе к концу года на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Кстати, там же сейчас производят и более вместительный «Кодиак».

Российские спецификации нового «паркетника» пока держатся в секрете, но можно предположить, что россиянам предложат модель как с полным, так и с передним приводом.

Напомним, что автомобиль построили на основе архитектуры MQB. В длину Karoq достигает 4382 мм, а в ширину — 1841 мм при высоте в 1605 мм.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», для европейских покупателей автомобиль представлен с литровым бензиновым мотором мощностью 115 л. с. и со 150-сильным движком объемом 1,5 л — на выбор. Не оставили авто и без дизельных агрегатов: 1,6-литрового с отдачей в 115 «лошадей», а также двигателем на 2 л, развивающем до 150 или 190 сил.